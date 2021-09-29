Limonlu haşhaşlı kek tarifi: Limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır?

Limon ile yapılan tatlıların ne kadar lezzetli olduğu hepimizin malumudur. Bir tatlı yapılacağı zaman, direkt olarak akıllara limon gelmektedir. Bu sebeple, internette limonlu haşhaşlı kek tarifi ve limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır soruları sıklıkla sorulmaktadır. Limonlu haşhaşlı kek yapımı, aslında çok da zor bir şey değildir. Limonlu haşhaşlı kek malzemeleri ve tarifimizle kısa süre içinde lezzetli bir limonlu haşhaşlı kek hazırlayabilirsiniz. İşte limonlu haşhaşlı kek tarifi!

Giriş Tarihi: 29.09.2021 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 11:09
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 50 dakika

MALZEMELER

  • Yumurta (3 adet)
  • Yoğurt (sıvı kıvamda 1 su bardağı kadar)
  • Sıvı yağ (üç çeyrek yani bardağın ¾'ü kadar)
  • Şeker (1.5 su bardağı)
  • Limon kabuğu rendesi (1 adet)
  • Limonun suyu (1 adet)
  • Haşhaş (2 yemek kaşığı)
  • Vanilya (1 paket)
  • Kabartma Tozu (1 paket)
  • Un (2 su bardağı)

AŞÇININ NOTU

• Kekimizi yemeden önce 3 ya da 4 saat boyunca buzdolabında dinlendirelim. • Tarifte yazan şeker miktarına birebir uyulmalıdır. Aksi takdirde kekimiz şeker yüzünden yavan ya da fazla şekerli olabilir. Buna dikkat edelim.

YAPILIŞI

1. Öncelikle, yumurtalarımızı derin bir kasenin içine kırarak işe başlıyoruz.

2. Yumurtalarımızın üstüne toz şekerimizi ekliyor ve köpürene dek çırpıyoruz.

3. Daha sonra yoğurdumuzu, sıvı yağımızı ve limon suyunu ilave ediyor, çırpmaya aynı şekilde devam ediyoruz.

4. Ayrı bir tabakta limon kabuğu rendemizi ve vanilyamızı karıştırıyor, sonrasında karışımımıza ilave ediyoruz.

5. Haşhaşımızı, elenmiş unumuzu ve kabartma tozumuzu da ekliyor, spatula yardımı ile bu malzemeleri karıştırıyoruz.

6. Daha sonra, baton kalıbımızın tüm her yerini sıvı yağımız ile yağlıyoruz.

7. Birazcık un ile de kaplıyoruz.

8. Hazırlanan kek harcımızı da beton kalıba ilave ediyoruz.

9. Önceden 180 derece ısıtmış olduğumuz fırında 50 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz.

10. Kekin ilk sıcaklığı geçtiği zaman, kekimizi ters çeviriyor ve iyice soğumasını sağlıyoruz. Tüm bu işlemlerden sonra kekimizi dilimleyebiliriz. Afiyet olsun!

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