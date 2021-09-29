Limonlu haşhaşlı kek tarifi: Limonlu haşhaşlı kek nasıl yapılır?

1. Öncelikle, yumurtalarımızı derin bir kasenin içine kırarak işe başlıyoruz.

2. Yumurtalarımızın üstüne toz şekerimizi ekliyor ve köpürene dek çırpıyoruz.

3. Daha sonra yoğurdumuzu, sıvı yağımızı ve limon suyunu ilave ediyor, çırpmaya aynı şekilde devam ediyoruz.

4. Ayrı bir tabakta limon kabuğu rendemizi ve vanilyamızı karıştırıyor, sonrasında karışımımıza ilave ediyoruz.

5. Haşhaşımızı, elenmiş unumuzu ve kabartma tozumuzu da ekliyor, spatula yardımı ile bu malzemeleri karıştırıyoruz.

6. Daha sonra, baton kalıbımızın tüm her yerini sıvı yağımız ile yağlıyoruz.

7. Birazcık un ile de kaplıyoruz.

8. Hazırlanan kek harcımızı da beton kalıba ilave ediyoruz.

9. Önceden 180 derece ısıtmış olduğumuz fırında 50 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişiriyoruz.

10. Kekin ilk sıcaklığı geçtiği zaman, kekimizi ters çeviriyor ve iyice soğumasını sağlıyoruz. Tüm bu işlemlerden sonra kekimizi dilimleyebiliriz. Afiyet olsun!