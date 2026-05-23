Muzlu rulo pasta! Lezzetiyle şaha kalkacak

Malzemeler

Keki (Pandispanya) İçin:

4 adet orta boy yumurta (Oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

Kreması İçin:

3 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

İçi ve Üzeri İçin:

2 adet bütün muz (İçine koymak için)

1 paket krem şanti (Üzerini süslemek için)

Yarım su bardağı soğuk süt (Krem şanti için)

Dilimlenmiş muz, bal/karamel sosu ve taze biberiye (Görseldeki gibi süslemek için)

Hazırlanışı

1. Kremanın Hazırlanması Tencereye süt, un, nişasta, toz şeker ve yumurta sarısını alın. Çırpma teliyle pürüzsüz olana kadar karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşıp kaynayana kadar pişirin. Kaynayan kremayı ocaktan alın, içine tereyağı ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Üzerinin kabuk tutmaması için ara ara karıştırarak oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

2. Kekin (Pandispanyanın) Hazırlanması Derin bir çırpma kabında yumurtaları ve toz şekeri, karışım köpük köpük olup beyazlaşana kadar (yaklaşık 5-8 dakika) mikserle çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin. Bu aşamada mikseri bırakıp bir spatula yardımıyla alttan üste doğru nazikçe karıştırarak unun yumurtalı karışıma sönmeden yedirilmesini sağlayın.

3. Kekin Pişirilmesi Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve hazırladığınız kek harcını tepsiye eşit bir şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. (Kek ince olduğu için çabuk pişecektir, fazla kurutmamaya özen gösterin ki sararken çatlamasın).

4. Rulo Şeklinin Verilmesi Keki fırından çıkarır çıkarmaz, henüz sıcakken altındaki yağlı kağıtla birlikte rulo şeklinde sıkıca sarın. Üzerine nemli bir bez örtüp bu şekilde yaklaşık 10 dakika ilk sıcağını atmasını bekleyin. Bu işlem kekin formunu almasını ve kırılmamasını sağlar.

5. Birleştirme Rulo yaptığınız keki dikkatlice açın. İçine hazırlayıp soğuttuğunuz kremayı eşit şekilde sürün. Kekin geniş kenarına bütün haldeki muzları uç uca yerleştirin. Yağlı kağıttan destek alarak keki muzlarla birlikte dikkatlice ve sıkıca tekrar rulo şeklinde sarın (yağlı kağıdı bu aşamada dışarıda bırakıp atın).

6. Dinlendirme ve Süsleme Hazırladığınız rulo pastayı streç filme sararak buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin. Servis yapmadan önce dilimleyin. Görseldeki gibi bir sunum elde etmek için her dilimin üzerine çırpılmış krem şanti sıkın, birer dilim muz ve taze biberiye yaprağı yerleştirin. Üzerine hafifçe bal veya karamel sosu gezdirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!