Sütsüz Ağlayan Kek Tarifi: Sütsüz Ağlayan Kek Nasıl Yapılır?
Kek olduğundan habersiz ve kendini hem görünüşü hem lezzeti ile yaş pasta zanneden bir kek tarifi ile karşınızdayız. Özellikle süt tüketmeyenler için hazırladığımız tam ölçülü bir tariftir. Eğer daha önce ağlayan kek denediyseniz ve süt ile yapmak istemiyorsanız aslında bu sütsüz ağlayan kek yapılışı tam da size göre bir tarif. Sütsüz ağlayan kek malzemelerinin aslında normal yapılan ağlayan kekten pek farkı olmasa da içinden sütü çıkararak yapacağınız bir tarif olacak. Peki, sütsüz ağlayan kek nasıl yapılır? Eğer malzemeleriniz hazırsa buyurun kekin yapılış detaylarına hep beraber geçelim.
Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:08Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 11:08
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
Keki için;
3 yumurta
1 çay bardağı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı su
2 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı + 3 yemek kaşığı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
Keki ıslatmak için;
1 su bardağı su
Kreması için;
2 paket kremşanti
2 su bardağı soğuk su
Sosu için;
1 paket hazır çikolata sosu
Paketin arkasında süt yazan yerde su kullanarak hazırlanacaktır. Ortalama 1,5 su bardağı su
AŞÇININ NOTU
Kekinizi Hindistan cevizi tozu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
YAPILIŞI
Sütsüz ağlayan kek yapılışına öncelikle kekinizi hazırlayarak başlayın. Şeker ve yumurtayı iyice köpük köpük olup kıvam alana kadar iyice karıştırın.
Karışan şeker ve yumurta karışıma yağ ve suyu da ekleyip tekrar karıştırın.
İyice karışan karışıma kakao, un, kabartma tozu ve vanilyanızı da ekleyip iyice karıştırın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Pişirme durumunu kendi fırınınıza göre ayarlamayı unutmamalısınız.
Kekinizi pişmesi için fırına attığınızda kremşantinizi hazırlayın. 2 paket kremşantiyi 2 su bardağı soğuk su ile iyice çırparak karıştırın ve kıvam aldığında buzdolabına koyun soğuması için.
Kremşantiniz soğurken çikolata sosunuzu hazırlayın. Burada dikkat etmeniz gereken nokta paket olarak çikolata sosunuzun arkasında yazan tarifte süt yerine su kullanmanız gerektiğidir. Çikolata sosunuzu da su ile yaptıktan sonra kekinizi fırından alın ve ilk sıcağını atması için bekleyin.
İlk sıcağını attıktan sonra kekinizi iyice delikler açın ve su ile ıslatın. Kekinizin suyu iyice çekmesini ve soğumasını bekleyin.
Soğuduktan sonra öncelikle kremşantiyi sonra da en üst kata çikolata sosunuzu döküp 30 dakika kekinizi buzdolabında bekletin.
Soğuyan kekinizi istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.