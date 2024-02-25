Zebra kek tarifi: Lezzet ve şıklığın birleşimi

Zebra kek, çikolata ve vanilya tadının muhteşem uyumunu bir araya getiren, göz alıcı bir kek çeşididir. Adını, çikolatalı ve vanilyalı hamurunun alternatif olarak katmanlanması sonucu oluşan zebra deseninden alır. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle sofralarınıza renk katacak olan bu tarif, misafirlerinizi ve sevdiklerinizi büyüleyecek.
Giriş Tarihi: 25.02.2024 09:46Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 09:46
10 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
225 kcal
MALZEMELER
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 paket vanilya özütü veya vanilya şekeri
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
YAPILIŞI
Fırını 180 dereceye ayarlayın ve kek kalıbını yağlayın veya yağlı kağıt serin.
Yumurta ve toz şekeri derin bir kasede krema kıvamına gelene kadar çırpın.
Sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırın.
Un ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. Hamurunuzu ikiye bölmek için bir kaba alın.
Bir kaba vanilya özütünü ekleyin ve karıştırın. Diğer kaba kakaoyu ekleyin ve karıştırın.
Kek kalıbına sırasıyla vanilyalı ve kakaolu hamurdan dökün. Her birinden birer yemek kaşığı kadar alarak ortalarına dökün ve üzerine bu şekilde devam edin. Bu işlemle zebra deseni oluşur.
Kalıba döktükten sonra üzerini düzeltmek için hafifçe sallayın.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kekin pişip pişmediğini kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz.
Fırından çıkan keki ılıdıktan sonra dilimleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!