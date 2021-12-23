10 dakikada hazır: Bayatlamayan zencefilli kurabiye tarifi

Kış mevsiminin en güzel meyve ve baharatları bu kurabiyede birleşiyor: Zencefilli kurabiye! Özellikle yeni yıl için farklı şekillerde hazırlanan kurabiyenin hem tadı hem de görüntüsü herkesten tam not alacak. Zencefilli kurabiye nasıl yapılır diyenler için harika bir kış lezzeti geliyor, buyursunlar...

Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:45
  • 10 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

Bir adet yumurta
Bir çay bardağı esmer şeker
455 gram un
3/4 su bardağı tuzsuz tereyağı
5 gram karbonat
bir çay bardağı pekmez
Bir yemek kaşığı toz tarçın
Bir yemek kaşığı toz zencefil
Bir çimdik tuz
Portakal kabuğu rendesi
Bir paket vanilya




AŞÇININ NOTU

<p>Dilerseniz tarife bir çimdik roz karanfil ekleyebilirsiniz.<br /> </p>

YAPILIŞI

  • Geniş ve derin bir kabın içine unu, tarçını, tuzu, karbonatı ve zencefili ilave edip karıştırın.
  • Bu karışımın içine şeker ve tereyağını da ekleyin. Orta hızda 3 dakika boyunca çırpın. Ayrı bir kapta yumurtayı, vanilyayı ve pekmezi karıştırın. Yine orta hızda çırpma işlemine devam edin. Hazırladığınız bu karışımı unlu kasenin içine yavaş yavaş ekleyin.
  • Karışımı hamur haline getirin. Ardından iki eşit parçaya bölün. Hamurları top haline getirin ve steç filmle sarıp 2 saat dolapta dinlendirin.
  • Bu aşamada fırını 180 dereceye getirin ve ısınmaya bırakın. Dinlenen hamuru unladığınız tezgaha alın ve bir cm kalınlığında açın.
  • Sonrasında kurabiye kalıplarınızla birlikte şekil verin.
  • Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerine kurabiyeleri dizin.
  • Önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Afiyet olsun...

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