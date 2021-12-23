10 dakikada hazır: Bayatlamayan zencefilli kurabiye tarifi

MALZEMELER

Bir adet yumurta

Bir çay bardağı esmer şeker

455 gram un

3/4 su bardağı tuzsuz tereyağı

5 gram karbonat

bir çay bardağı pekmez

Bir yemek kaşığı toz tarçın

Bir yemek kaşığı toz zencefil

Bir çimdik tuz

Portakal kabuğu rendesi

Bir paket vanilya









