10 dakikada hazır: Bayatlamayan zencefilli kurabiye tarifi

MALZEMELER
Bir adet yumurta
Bir çay bardağı esmer şeker
455 gram un
3/4 su bardağı tuzsuz tereyağı
5 gram karbonat
bir çay bardağı pekmez
Bir yemek kaşığı toz tarçın
Bir yemek kaşığı toz zencefil
Bir çimdik tuz
Portakal kabuğu rendesi
Bir paket vanilya
AŞÇININ NOTU
<p>Dilerseniz tarife bir çimdik roz karanfil ekleyebilirsiniz.<br />
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YAPILIŞI
- Geniş ve derin bir kabın içine unu, tarçını, tuzu, karbonatı ve zencefili ilave edip karıştırın.
- Bu karışımın içine şeker ve tereyağını da ekleyin. Orta hızda 3 dakika boyunca çırpın. Ayrı bir kapta yumurtayı, vanilyayı ve pekmezi karıştırın. Yine orta hızda çırpma işlemine devam edin. Hazırladığınız bu karışımı unlu kasenin içine yavaş yavaş ekleyin.
- Karışımı hamur haline getirin. Ardından iki eşit parçaya bölün. Hamurları top haline getirin ve steç filmle sarıp 2 saat dolapta dinlendirin.
- Bu aşamada fırını 180 dereceye getirin ve ısınmaya bırakın. Dinlenen hamuru unladığınız tezgaha alın ve bir cm kalınlığında açın.
- Sonrasında kurabiye kalıplarınızla birlikte şekil verin.
- Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisinin üzerine kurabiyeleri dizin.
- Önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Afiyet olsun...