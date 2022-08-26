3 malzemeli kurabiye tarifi: Şipşak bir kurabiye istiyorsanız bu tarif tam size göre!

Üç malzeme ile hazırlanan un kurabiyesi, gevrekliği ve paratikliğiyle çok kolay bir tarif. Mis gibi çayın ya da kahvenin yanında hemen hazır olan bu tarifi mutlaka deneyin! Mutfağınızın her köşesini, kokusuyla saran bu lezzet damaklarınızda şölen yaratacak. Anında hazır bir tarif arıyorsanız herkes mutfakta yerini alsın!

Giriş Tarihi: 26.08.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 09:04
  • 24 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 338 kcal

MALZEMELER

  • 1 paket toz krem şanti
  • 3 su bardağı un
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI

  1. İlk olarak ayçiçek yağını derin bir karıştırma kabına alın. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyin.
  2. 2 su bardağı unu da azar azar ilave edin ve yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  3. Sonra, kıvam alan hamurunuzdan yuvarlak parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin.
  4. Ardından yağlı kağıt serili bir fırın tepsinin üzerine kurabiyelerinizi dizin.
  5. 175 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika arası pişirin.
  6. Son olarak çıkarın ve soğumasını bekleyin.
  7. İşte kurabiyemiz hazır! Herkese afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA