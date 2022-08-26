3 malzemeli kurabiye tarifi: Şipşak bir kurabiye istiyorsanız bu tarif tam size göre!
Üç malzeme ile hazırlanan un kurabiyesi, gevrekliği ve paratikliğiyle çok kolay bir tarif. Mis gibi çayın ya da kahvenin yanında hemen hazır olan bu tarifi mutlaka deneyin! Mutfağınızın her köşesini, kokusuyla saran bu lezzet damaklarınızda şölen yaratacak. Anında hazır bir tarif arıyorsanız herkes mutfakta yerini alsın!
Giriş Tarihi: 26.08.2022 08:57Güncelleme Tarihi: 26.08.2022 09:04
24 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
338 kcal
MALZEMELER
1 paket toz krem şanti
3 su bardağı un
1 su bardağı ayçiçek yağı
YAPILIŞI
İlk olarak ayçiçek yağını derin bir karıştırma kabına alın. Sonrasında diğer malzemeleri ekleyin.
2 su bardağı unu da azar azar ilave edin ve yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Sonra, kıvam alan hamurunuzdan yuvarlak parçalar alın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin.
Ardından yağlı kağıt serili bir fırın tepsinin üzerine kurabiyelerinizi dizin.
175 derecede ısıtılmış fırında 15-20 dakika arası pişirin.