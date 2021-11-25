Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi: Ağızda dağılan tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Pastane kurabiyelerini evde denemek isteyen isteyenler için pek çok tarif bulunuyor. Mutfakla ya da hamur işleriyle arası iyi olanlar çok iyi bilecektir ki pastane kurabiyelerini vazgeçilmez yapan şey lezzeti ya da kokusu değil, ağzınıza attığınız gibi dağılan muhteşem kıvamıdır. Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiye yapılışı hem oldukça kolay hem de bereketlidir. Peki, evinde her zaman atıştırmalık bulundurmaya çalışanların çok sevdiği ağızda dağılan tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi…
Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:35Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 12:35
12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
MALZEMELER
1 tane yumurta (beyazı içine, sarısı üzerine konacak)
175 gram tereyağı ya da yarım paketten biraz fazla margarin
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 çorba kaşığı sirke
1 paket kabartma tozu
AŞÇININ NOTU
Ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiyelerin püf noktalarından biri de fırının önceden ısıtılmış olmasıdır. Fırın ısınmadan kurabiyeleri atarsanız kurabiyelerinizin şekli yayılacaktır.
YAPILIŞI
Oldukça az malzemesi olan kıyır kıyır tuzlu kurabiyenin yapılışı da oldukça basit. İlk olarak tuzlu kurabiyenin yağını hazırlamalısınız.
Kullanacağınız margarini dilerseniz eritip soğutabilirsiniz ama biz oda ısısında yumuşatıp kullanacağınız.
Bir yoğurma kabının içine margarini ve sarısını beyazından ayırdığımız yumurtanın sadece beyazını koyarak karıştırmaya başlayalım.
Yumurta ve yağ birbirine iyice karıştığı zaman sıvı yağını, şekerini, tuzunu, sirkesini ve kabartma tozunu da kabın içine alalım ve karıştırmaya devam edelim.
Un dışındaki malzemelerden elde ettiğimiz karışımın içine yavaş yavaş ve karıştırarak unu katmaya başlayalım.
Unu azar azar katalım ki kurabiyemizin hamuru yumuşak bir hamur olabilsin.
Ununu da eklediğimiz hamurumuzu kulak memesi kıvamına gelinceye kadar yavaşça yoğuralım.