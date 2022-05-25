Bayılarak yiyeceğiniz kıyır kıyır bir lezzet: Kavala kurabiyesi tarifi
Yunanistanın Kavala şehrinin adını alan Edirne'den gelen bir lezzet olan bu kurabiyeye bayılacaksınız. Ağızda dağılan badem parçacıklarıyla bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. Pratikliği ve kolay yapılışı sayesinde 30 dakikada servise hazır olacak! Çayın yanına güzel bir lezzet isterseniz mutlaka bu kurabiyeyi deneyin!
Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:30Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:33
6 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
KutlamaDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Porsiyon :
50 kcal
MALZEMELER
125 gram margarin
1 su bardağı un
1 su bardağı badem
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
Yarım paket kabartma tozu
3 su bardağı un
125 gram tereyağı
Üzerine;
Pudra şekeri
YAPILIŞI
İlk olarak bademlerimizi bir tavaya alıyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Ardından üzerine bir su bardağı unu ekliyoruz. Kısık ateşte 5-6 dakika kadar kavuruyoruz.
Geniş bir kaba döküp soğumaya bırakıyoruz.
Yoğurma kabının içine tereyağı ve margarini alıyoruz. Ardından soğumuş un ve bademi ekliyoruz.
Güzelce yoğurduktan sonra, şekil vermeye başlıyoruz.
Yarım ay şeklinde veya yuvarlak şekilde yapıp tepsilere dizebilirsiniz.
180 derecede fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakın.
Sonra fırından çıkarıyoruz. Ardından soğumasını bekliyoruz.
Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra, üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz.