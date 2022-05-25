Bayılarak yiyeceğiniz kıyır kıyır bir lezzet: Kavala kurabiyesi tarifi

Yunanistanın Kavala şehrinin adını alan Edirne'den gelen bir lezzet olan bu kurabiyeye bayılacaksınız. Ağızda dağılan badem parçacıklarıyla bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. Pratikliği ve kolay yapılışı sayesinde 30 dakikada servise hazır olacak! Çayın yanına güzel bir lezzet isterseniz mutlaka bu kurabiyeyi deneyin!

Giriş Tarihi: 25.05.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 09:33
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Kutlama Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika
  • Porsiyon : 50 kcal

MALZEMELER

  • 125 gram margarin
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı badem
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • Yarım paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un
  • 125 gram tereyağı

Üzerine;

  • Pudra şekeri

YAPILIŞI

  1. İlk olarak bademlerimizi bir tavaya alıyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Ardından üzerine bir su bardağı unu ekliyoruz. Kısık ateşte 5-6 dakika kadar kavuruyoruz.
  2. Geniş bir kaba döküp soğumaya bırakıyoruz.
  3. Yoğurma kabının içine tereyağı ve margarini alıyoruz. Ardından soğumuş un ve bademi ekliyoruz.
  4. Güzelce yoğurduktan sonra, şekil vermeye başlıyoruz.
  5. Yarım ay şeklinde veya yuvarlak şekilde yapıp tepsilere dizebilirsiniz.
  6. 180 derecede fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye bırakın.
  7. Sonra fırından çıkarıyoruz. Ardından soğumasını bekliyoruz.
  8. Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra, üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz.
  9. Kavala kurabiyelerimiz servise hazır. Herkese afiyet olsun!

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