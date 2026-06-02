Çay saatlerinin favorisi olmaya aday! Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi...

Çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden tuzlu kurabiye, kıyır kıyır dokusuyla büyük beğeni topluyor. İşte her lokması ağızda dağılan o nefis tarif...

Giriş Tarihi: 02.06.2026 09:13

MALZEMELER

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

Yumurta sarısı

Susam ve/veya çörek otu

YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta beyazı, sirke, tuz ve şekeri karıştırın.

Kabartma tozu ve unu kontrollü şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp istediğiniz şekli verin.

Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

