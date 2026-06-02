Çay saatlerinin favorisi olmaya aday! Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi...

MALZEMELER
125 g tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 yumurta (sarısı üzerine, beyazı hamura)
1 yemek kaşığı sirke
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 paket kabartma tozu
3–3,5 su bardağı un
ÜZERİ İÇİN:
Yumurta sarısı
Susam ve/veya çörek otu
YAPILIŞI
Tereyağı, sıvı yağ, yumurta beyazı, sirke, tuz ve şekeri karıştırın.
Kabartma tozu ve unu kontrollü şekilde ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp istediğiniz şekli verin.
Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.
Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20–25 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.