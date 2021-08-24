Elmalı Kurabiye Tarifi - Kıyır Kıyır Elmalı Kurabiye (Turta) Tarifi, Nasıl Yapılır?

Kurabiye çeşitleri arasında en çok tercih edilen seçeneklerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Akşam çayıyla birlikte daha çok tüketilen elmalı kurabiye damaklarda eşsiz bir lezzet bırakmaktadır. Nefis yemek tarifleri konusunda tam ölçülü elmalı kurabiye tarifi ise en çok araştırılan tarifler arasında en ön sıralarda yer alır. En güzel, kolay, pratik ve ağızda dağılan bir şekilde elmalı turta kurabiye tarifi yapılışını sizler için anlattık. Kıyır kıyır elmali kurabiye tarifi nasıl yapılır sorusunun cevabı ve malzemeleri, en önemli püf noktalarını sizlere sunduk.
Giriş Tarihi: 24.08.2021 15:52Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 15:53
8 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 yemek kaşığı yoğurt
3 su bardağı un
250 gram tereyağı ya da margarin
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 kahve fincanı pudra şekeri
1 adet limon kabuğu rendesi
İç malzemesi;
1 çay bardağı şeker
3 adet elma (rendelenecek)
1 tatlı kaşığı tarçın
200 gram dövülmüş ceviz
AŞÇININ NOTU
Kurabiye yapımına başlamadan önce bu püf noktalara mutlaka dikkat ediniz. Malzemelerinizin hepsinin oda sıcaklığında olması gerekir. Unu kabınıza ilave ederken mutlaka elek yardımıyla yapınız. Aksi halde topak olabilir. Hamurunuzun ele yapışmaması ve fırında pembeleşinceye kadar pişirilmesi gerekir. Son olarak ise estetik açısından kurabiyelerinize pudra şekeri ile renk katabilirsiniz.
YAPILIŞI
Kıyır kıyır ve tam ölçülü elmalı kurabiye tarifi için hazırsanız başlayalım.
Öncelikle elmalarınızı rendeleyin. Tarçın ve şeker ile birlikte rendelediğiniz elmaları orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin ve soğumaya bırakın.
Geniş bir yoğurma kabında hamur malzemelerini alın ve güzelce karıştırın. Bu aşamada unu dâhil etmeyin.
Ardından yavaş yavaş un ilavesi yapmaya başlayın. Yumuşak bir kıvam elde edinceye kadar devam edin. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan birisi çok fazla un ekleyerek hamurunuzu sertleştirmemektir.
Yoğurduğunuzun hamurunuzu kabın içerisinden alarak tezgâha bırakın. Altını ve üstünü unladıktan sonra bir tatlı tabağı büyüklüğünde açın.
Sonra hamurunuzu dörde bölün. Çıkan her bir parçayı ise ikiye bölün. Toplamda sekiz üçgen olması gerekir.
Soğumuş olan elmalı karışımınızdan bir tatlı kaşığı alarak hamurunuzun üzerine koyun. Her bezeyi sigara böreği sarar gibi sarın.
Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra pişirme kâğıdının bulunduğu tepsiye dizin.
Önceden ısıtmış olduğunuz 170 derece fırında pişirin.
Fırından çıkardığınız elmalı kurabiyelerinizin üzerini pudra şekeri ile süsleyebilirsiniz.