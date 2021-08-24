Elmalı Kurabiye Tarifi - Kıyır Kıyır Elmalı Kurabiye (Turta) Tarifi, Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Kurabiye yapımına başlamadan önce bu püf noktalara mutlaka dikkat ediniz. Malzemelerinizin hepsinin oda sıcaklığında olması gerekir. Unu kabınıza ilave ederken mutlaka elek yardımıyla yapınız. Aksi halde topak olabilir. Hamurunuzun ele yapışmaması ve fırında pembeleşinceye kadar pişirilmesi gerekir. Son olarak ise estetik açısından kurabiyelerinize pudra şekeri ile renk katabilirsiniz.