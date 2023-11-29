Kıyır kıyır bir lezzet: Elmalı kurabiye tarifi

Kıyır kıyır bir elmalı kurabiye tatmak istiyorsanız bu tarifi deneyin! İşte kış aylarının vazgeçilmezi, çayın en güzel yancısı olan, bir deneyenin bir daha vazgeçemeyeceği elmalı kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 29.11.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 10:07
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

Hamur için:

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilin şeker (veya 1 tatlı kaşığı vanilin özütü)
  • Yarım paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un (yaklaşık 4-5 su bardağı)

İç harcı için:

  • 2 adet orta boy elma
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı (üzerine sürmek için)

YAPILIŞI

İlk olarak iç harcı hazırlayın. Elmaları rendeleyin veya küçük küp şeklinde doğrayın. Bir tavada elmaları, toz şekeri ve tarçını karıştırarak suyunu salıp çekene kadar pişirin. Soğumaya bırakın.

Bir karıştırma kabında tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, irmik, toz şeker, vanilin şeker ve kabartma tozunu karıştırın.

Karışıma azar azar un ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde açın. Ortasına elmalı iç harcı koyun.

Hamuru kapatıp yuvarlayarak şekil verin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak yerleştirin.

Yumurta sarısını hafifçe çırpın ve kurabiyelerin üzerine sürün.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin. Pişen kurabiyeleri fırından çıkarın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

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