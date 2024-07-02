Leziz kurabiye tarifi: Elmalı kurabiye

Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra unu ilave edip yoğurun.

Elma harcını hazırlamak için, elmaları rendeleyin.

Şekeri içerisine ilave edip ocağa alın.

Elmalar suyunu alıp çeken kadar pişirin ve ocağın altını kapatın.

Üzerine tarçını ekleyip soğumasını bekleyin.

Merdane yardımıyla hamuru açın.

Hamur üzerinde çay bardağı büyüklüğünde hamur kesin. (daha büyük bir boyut elde etmek istiyorsanız bu işlemi su bardağı yardımıyla da yapabilirsiniz.)

Orta kısımlarına hazırlamış olduğunuz elma harcını yerleştirin ve hamurun iki kenarını iç harcın üzerinde birleştirin.

Fırın tepsisi üzerine yağlı kağıt koyun ve hazırlamış olduğunuz kurabiye hamurlarını üzerine yerleştirin.

180 derece de yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin.

Elmalı kurabiyeler servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Elmalı kurabiyenin hamurunu hazırlamak için, un hariç bütün malzemeleri bir kap içerisine alıp yoğurun.