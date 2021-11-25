Margarinsiz tuzlu kurabiye tarifi: Margarinsiz tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Soğuk kış günlerinde çayın yanında bir şeyler atıştırmak isteyenlerim imdadına kolay malzemeleri ve pratik yapılışıyla tuzlu kurabiyeler koşuyor. Pastanelerde satılan tuzlu kurabiyelerin ağır margarin kokusundan rahatsız olanlar için nefis margarinsiz tuzlu kurabiye tarifini sizler için derledik. Sadece sıvı yağ kullanılarak hazırlanan margarinsiz tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte margarinsiz tuzlu kurabiye yapılışına dair püf noktalar...

Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 12:38
  • 8 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

  • Su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı su
  • 1 yumurta (Sarısını üzerine süreceğiz, beyazını içine katacağız)
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

Üzeri için:

  • Çörek otu

AŞÇININ NOTU

Sıvı yağ ile yaptığımız için kurabiye hamuru biraz vıcık vıcık görünebilir sakın sıvı olduğunu düşünüp daha fazla un eklemeyi. Ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde ettiyseniz kıvamı tamam demektir.

YAPILIŞI

  • Oldukça az malzemesi bulunan margarinsiz tuzlu kurabiye tarifinde tereyağı ya da margarin kullanmayacağımız için hamurunu hazırlamak çok daha kısa sürecek.
  • 1 su bardağı sıvı yağ ile sarısı ile beyazını birbirinden ayırdığımız yumurtanın akını karıştırarak başlayalım.
  • Derince bir karıştırma kabı alalım.
  • Yağ ve yumurtayı karıştırdıktan sonra suyu, tuzu, sirkeyi, kısaca un ve kabartma tozu dışında kalan tüm malzemeleri yoğurma kabının içine alıp güzelce karıştıralım.
  • Dilerseniz bu işlemde bir çırpma teli kullanabilirsiniz.
  • Ardından kabın içine bir kaşık ya da küçük bir bardak yardımıyla azar azar unu eklemeye başlayalım.
  • Unu eklerken bir yandan da hamuru mıncıklayalım ki hamurun yumuşaklığını ve sertliğini kontrol edebilelim.
  • Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar un ekleyelim ve hamurumuz kulak memesi yumuşaklığına gelince un eklemeyi durduralım.
  • Hamura şekil vermeden önce fırını açalım ki kurabiyelerimiz hazır olduğunda fırınımı ısınmış olsun.
  • Gelelim margarinsiz tuzlu kurabiyeye çekil vermeye.
  • Biz tarifimizde hamurdan kopardığımız ceviz büyüklüğündeki parçalara elimizle şekil vermeyi seçtik ancak siz istediğiniz gibi şekil vermekte serbestsiniz.
  • Bütün hamuru kullandıktan sonra bir tepsiye yağlı kağıt serelim ve kurabiyeleri eşit aralıklarla dizelim.
  • Bir fırça ile kenara ayırdığımız yumurta sarısını kurabiyelerin üzerine tek tek sürelim.
  • Yumurtanın üzerine de çörek otu ve susam serpelim.
  • Ardından 200 derece ısıttığımız fırında kurabiyelerin üzeri kızarana kadar (25 dakika kadar) pişirelim.

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