Margarinsiz tuzlu kurabiye tarifi: Margarinsiz tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Sıvı yağ ile yaptığımız için kurabiye hamuru biraz vıcık vıcık görünebilir sakın sıvı olduğunu düşünüp daha fazla un eklemeyi. Ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde ettiyseniz kıvamı tamam demektir.