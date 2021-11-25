Pastane usulü tuzlu kurabiye tarifi: Pastane usulü tuzlu kurabiye nasıl yapılır?

Bir kutlama yapılacağı zaman, bir misafirliğe gidileceği zaman ya da misafir ağırlanacağı zaman koşar adım pastaneye gidip biraz tatlı biraz tuzlu atıştırmalıklar almak ilk yapacağımız şey olur. Pastane kurabiyelerini evde yapmayı denediğimizde genelde aynı lezzeti tutturamamaktan ya da kıvamının pastaneden aldığımız gibi kıyır kıyır olmadığından şikayet ederiz. Pastane usulü tuzlu kurabiye yapılışına dair püf noktaları bilirseniz bu kurabiyeleri evde de rahatlıkla yapabilirisiniz. Pastane usulü tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte size lezzeti ve kıvamıyla pastaneden aldıklarınızı aratmayacak pastane usulü tuzlu kurabiye tarifi…
Giriş Tarihi: 25.11.2021 12:46Güncelleme Tarihi: 25.11.2021 12:46
10 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
MALZEMELER
150 gram tereyağı ya da 5/3 margarin (bir paketin 5'te 3'ü)
3 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet yumurta (beyazı içine sarısı üzerine)
Yarım paket kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz (silme)
1 tatlı kaşığı toz şeker
3,5 su bardağına yakın un
1 çorba kaşığı sirke
2 çorba kaşığı su
2 çorba kaşığı nişasta
Üzeri için:
Çörek otu ve susam:
AŞÇININ NOTU
Tuzlu kurabiyelere ağızda dağılan kıyır kıyır kıvamı veren sirkedir yani sirke koymaktan çekinmeyin, kurabiyeleriniz sirke kokmayacak.
YAPILIŞI
Pastane usulü tuzlu kurabiye yapılışıyla oldukça pratiktir. Hamurunun tarifiyle başlayalım.
Kullanacağınız margarinin oda ısısında yumuşamış olmasına dikkat etmelisiniz. Oda sıcaklığında yumuşayan margarini bir yoğurma kabının içine alalım.
Margarinin üzerine sıvı yağı, beyazı ile sarısını ayırdığımız yumurtayı, sirkeyi, tuzu ve şekeri ekleyelim ve tüm malzemeler birbiriyle karışıncaya kadar bir spatula aracılığı ile karıştıralım. Dilerseniz elinizle de karıştırabilirsiniz.
Elde ettiğimiz karışımın içine unu, nişastayı ve kabartma tozunu da yavaş yavaş ekleyip yoğurmaya başlayalım.
Yoğurduğumuz hamurun kulak memesi yumuşaklığında olmasına dikkat edelim. Ancak hamur elimize yapışmamalı. Unu eklerken dikkatli olalım ki hamurumuz sert bir hamur olmasın.
Hamurumuza şekil vermeden önce fırınımızı açıp ısıtmaya başlayalım. Ardından hamura şekil verelim. Dilerseniz elinizle dilerseniz bir kurabiye kalıbı yardımıyla hamurunuza istediğiniz şekli verebilirsiniz.
Tüm hamura şekil verdikten sonra bir tepsiye yağlı kağıt serip kurabiyeleri tepsiye dizelim. Üzerine en başta ayırdığımız yumurta sarısını sürelim ve son olarak da isteğe bağlı olarak susam ve çörek otu serpelim.
Önceden 180 derece ısıyla ısıttığımız fırına verelim ve kurabiyelerimiz kızarana kadar (35 dakika kadar) pişirelim.