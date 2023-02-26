Sade kurabiye tarifi: Vazgeçilmez bir klasik

Taze demlenmiş bir çayın yanında sıcacık bir kurabiye hepimiz için güzel bir mola olacaktır. Günün tüm stresini atmak için ya da arkadaşlarla güzel bir sohbet eşliğinde tadabileceğiniz bu lezzet tüm kurabiyelerin de çıkış noktası. Oldukça az malzeme ile kısa sürede hazırlayabileceğiniz sade kurabiyeleri dilerseniz kendi zevkinize göre farklı malzemelerle de çeşitlendirebilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.02.2023 11:11Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 11:11
30 Adet
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
190 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı un
250 gram tereyağı
Yarım su bardağı şeker
1 adet yumurtanın sarısı
1 çay kaşığı kabartma tozu
AŞÇININ NOTU
Malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor.
Hamuru önceden hazırlayıp buzlukta ihtiyacınız olana kadar saklayabilirsiniz.
YAPILIŞI
Tereyağı ve şekeri bir kabın içerisinde 4-5 dakika çırpın.
Yumurta sarısını da ekleyerek çırpma işlemine devam edin.
Ardından unu ve kabartma tozunu eleyerek karışımın içerisine ekleyin.
Karışımı yoğurun ancak tamamı karıştıktan sonra yoğurmayı bırakın. Aksi halde kurabiyeniz sertleşecektir.
Hamura dilediğiniz şekli elinizle ya da kalıp yardımıyla verin.
Önceden 160 derecede ısıttığınız fırına yağlı tepsi üzerinde kurabiyelerinizi yerleştirin.
20 dakika pişirdikten sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın.