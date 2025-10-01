Sadece 20 dakikada hazır! Çay saatlerinin yeni favorisi elmalı kurabiye

MALZEMELER

Hamur için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

3–3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

3 orta boy elma (rendelenmiş)

4 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Üzeri için:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Elmaları rendeleyin, bir tavaya alın.

Şekeri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Ocaktan almadan önce tarçın ve cevizi ekleyip karıştırın. Soğumaya bırakın.

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve pudra şekerini karıştırın.

Vanilin, kabartma tozu ve unu azar azar ekleyerek yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Hamuru merdane ile açın, çiçek veya oval kalıpla kurabiyeleri kesin.

Yarısının üzerine desen vermek için çatalla çizikler atabilir ya da üst kapak için özel kalıp kullanabilirsiniz.

Bir parça hamurun üzerine elmalı harçtan koyun, diğer parçayı kapak gibi üzerine kapatın ve kenarlarını hafifçe bastırın.

180°C önceden ısıtılmış fırında, altı hafif kızarana kadar 15–20 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!