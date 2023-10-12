Sağlıklı beslenenlerin favorisi: Şekersiz kurabiye tarifi!

Sağlıklı beslenmeyi tercih edenlerin favorisi, sıfır şekerle hazırlanan, sağlıklı unlar kullanılan lezzetli kurabiyelerden yana oluyor. İşte çay saatlerinizin gözdesi olacak, hem lezzetli hem sağlıklı şekersiz kurabiye tarifi...

Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 09:25
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

1 su bardağı yulaf unu

1/2 su bardağı badem unu

1/4 su bardağı dut unu

1/4 su bardağı hindistancevizi yağı

1 çay kaşığı vanilya özütü

1/4 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı tarçın

1/4 su bardağı çekirdeksiz kuru üzüm

1/4 su bardağı doğranmış ceviz

YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ısıtın.

Yulaf ununu bir karıştırma kabına alın ve diğer malzemeleri ekleyin. İsteğe bağlı olarak kuru üzüm, yaban mersini, fındık veya ceviz ekleyebilirsiniz.

Malzemeler iyice karışana kadar karıştırın ve bir hamur oluşturun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avuç içiyle yuvarlayarak kurabiye şekli verin.

Kurabiyeleri yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika veya kurabiyeler altın rengine dönene kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra kurabiyeleri tepside birkaç dakika soğumaya bırakın, sonra tel ızgara üzerine alın ve tamamen soğumalarını bekleyin.

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