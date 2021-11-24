Susamlı tuzlu kurabiye tarifi: Susamlı tuzlu kurabiye nasıl yapılır?
Arkadaşlarınızla sohbet ederken, çalışırken atıştırmalık bir şeyler istediğinizde ya da bir şeyler izlemek için ekranın karşısına geçtiğinizde eliniz atıştırmalık bir şeylere gider. Böyle zamanlarda atıştırdığınız yiyeceğin hem açlığınızı gidermesini hem de lezzetli olmasını istiyorsanız susamlı tuzlu kurabiyeler tam size göre. Peki, Susamlı tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte Susamlı tuzlu kurabiye tarifi ve yapılışı hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:06Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 16:06
8 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
MALZEMELER
1 paket margarin veya 250 gr tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
2, 5 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı şeker
2 tatlı kaşığı sirke
2 çorba kaşığı su
1 paket kabartma tozu
2 yumurta (sarısını içine konacak, beyazı üzerine kullanılabilir)
4,5- 5 su bardağı un
Üzeri için:
Susam
AŞÇININ NOTU
Susamlı tuzlu kurabiye yaparken susamı bağlamak için dilerseniz yarım su bardağı sıcak suda çözdürdüğünüz bir tatlı kaşığı pekmezi de kullanabilirisiniz.
YAPILIŞI
Tuzlu kurabiye yaparken istesek de istemesek de margarin ya da sıvı yağ kullanmamız gerekir. Susamlı tuzlu kurabiye yapılışında öne çıkan ilk konu tereyağı ya da margarinin kıvamıdır. Pek çok tuzlu kurabiye tarifinde tereyağı ya da margarin eritiliyor olsa da biz bu tarifte katı ancak oda sıcaklığında yumuşamış halini kullanacağız.
Oda sıcaklığında yumuşattığınız margarin ya da tereyağını derince bir yoğurma kabının içine alalım. Yumuşamış margarinin üzerine sıvı yağını da ekleyelim ve iki yağ birbirine karışana kadar karıştıralım.
Yağlarımız birbirine karıştıktan sonra en başta sarısı ile beyazını ayırdığımız yumurtaların sarısını ardından da tuz ve şekeri ekleyip karıştıralım. Sıvı haldeki hamurumuz iyice karıştıysa unumuzu ekleyebiliriz.
Hamurumuzun içine kabartma tozunu ve sirke ile suyu da ekleyip güzelce karıştıralım.
Azar azar ve karıştırmaya devam ederek unu da ekleyip hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edinceye kadar karıştıralım.
Fırını 175 derece sıcaklığa ayarlayıp kurabiyelere şekil vermeye başlayalım. Şekil verirken biz simit şeklini kullandık ama siz dilediğiniz şekli vermekte özgürsünüz. Şekil verdiğimiz kurabiyeleri önce yumurtanın beyazına daldıralım ardından da içini susam dolduğumuz kasenin içine
Bütün kurabiyelere aynı işlemi yaptıktan sonra fırına verelim ve önceden ısıttığımız fırında 20-25 dakika kadar pişirelim.