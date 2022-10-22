Tereyağlı çikolatalı kurabiye tarifi: Sadece 15 dakikada hazır olan enfes bir lezzet!

Kahve veya çayın yanına bir lezzet arıyorsanız bu tarif tam size göre! Pratikliği ile sadece 15 dakikada hazır. Misafirlerinize hemen hazır olacak bir lezzet arıyor, masalarınızı şölene çevirmek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin.

Giriş Tarihi: 22.10.2022 09:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 09:37
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Adet : 85 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı pudra şekeri
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • 1/2 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı un

Üzeri için:

  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • Fındık

YAPILIŞI

  1. Yumurta ve pudra şekerini bir kabın içerisine alın.
  2. Sıvı yağ ekleyerek güzelce çırpın.
  3. Ardından kakao, kabartma tozu ve unu ekleyerek güzelce karıştırmaya başlayın.
  4. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam edin.
  5. Ceviz büyüklüğünde şekiller verin.
  6. Fırın tepsisinde yağlı kağıt üzerine güzelce sıralayın.
  7. Dilerseniz içine çikolata parçacıkları ekleyebilirsiniz.
  8. 180 derecelik fırında, 15 dakika kadar pişirin.
  9. İşte kurabiyemiz hazır! Herkese afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA