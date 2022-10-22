Tereyağlı çikolatalı kurabiye tarifi: Sadece 15 dakikada hazır olan enfes bir lezzet!
Kahve veya çayın yanına bir lezzet arıyorsanız bu tarif tam size göre! Pratikliği ile sadece 15 dakikada hazır. Misafirlerinize hemen hazır olacak bir lezzet arıyor, masalarınızı şölene çevirmek istiyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin.
Giriş Tarihi: 22.10.2022 09:37Güncelleme Tarihi: 22.10.2022 09:37
4 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
5 dakika
Adet :
85 kcal
MALZEMELER
1 adet yumurta
1/2 su bardağı pudra şekeri
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
Üzeri için:
2 yemek kaşığı pirinç
Fındık
YAPILIŞI
Yumurta ve pudra şekerini bir kabın içerisine alın.
Sıvı yağ ekleyerek güzelce çırpın.
Ardından kakao, kabartma tozu ve unu ekleyerek güzelce karıştırmaya başlayın.
Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurma işlemine devam edin.
Ceviz büyüklüğünde şekiller verin.
Fırın tepsisinde yağlı kağıt üzerine güzelce sıralayın.
Dilerseniz içine çikolata parçacıkları ekleyebilirsiniz.