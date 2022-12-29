Un kurabiyesi tarifi: Evinizde çocukluğunun kokusu...

Un kurabiyesi, çocukluğumuzdan bu yana en sevilen lezzetlerin başında geliyor. Pratik tarifi ise; ağzınızda dağılan kurabiyeyi dakikalar içinde hazır hale getirmeyi sağlıyor. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:00 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:01
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Şeker Bayramı Kurban Bayramı Yılbaşı Yemek Daveti Kutlama Diğer
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Adet : 128 kcal

MALZEMELER

  • 250 gr margarin (oda sıcaklığında)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • yarım su bardağı nişasta (mısır-buğday olabilir)
  • 1 paket vanilya
  • aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)

NOT:

  • kabartma tozunu isteğe göre yarım paket kullanabilirsiniz. ben kullanmadım. üzerine pudra şekeri serpe bilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Krema kıvamına gelene kadar margarin ve sıvıyağı karışıtırın.
  2. Pudra şekerini de ekledikten sonra yoğurmaya devam edin.
  3. Ardından nişasta ve vanilyayı da ekleyin.
  4. Unu azar azar ekledikten sonra ele yapışmayan kendini toplamış bir hamur elde edebilirsiniz.
  5. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine şekil verdiğiniz kurabiyeleri yerleştirin.
  6. 170 derecelik önceden ısıtılmış fırında üzerileri hafif beyaz kalacak şekilde pişirin.

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