Bademli iç pilav tarifi: Saray mutfağından sofralarınıza...

Ana yemek menülerinde en doyurucu ve lezzet dolu alternatiflerinden olan bademli iç pilav, lezzetiyle adeta sofralara şölen havası katıyor. En lezzetli ve pratik yöntemiyle deneyebilceğiniz o tarif...

Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:18
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

  • 1 su bardağı pirinç
  • 2 su bardağı tavuk veya sebze suyu (tavuk suyu daha zengin bir lezzet verir)
  • 250 gram kuşbaşı et (tavuk, dana veya hindi eti tercih edebilirsiniz)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
  • 1/2 su bardağı doğranmış badem
  • 1/4 su bardağı doğranmış kuru üzüm (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/4 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

  • Eti, tuz ve karabiberle marine edin. Marine süresi olarak 10-15 dakika bekletmek lezzet açısından faydalı olacaktır.
  • Ayrı bir tencerede tereyağını veya zeytinyağını eritin. Ardından etleri ekleyin ve hafifçe kavurun. Etler renk değiştirip suyunu salana kadar pişirin.
  • Eritilen yağa bademleri ekleyin ve hafifçe kavurun, bademler altın rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Eğer kuru üzüm kullanacaksanız, onları da ekleyip birkaç saniye daha karıştırarak kavurun.
  • Yıkanmış pirinci bademlere ve etlere ekleyin. Tuz ve karabiberi de serpin. Karışımı birkaç dakika daha kavurun, pirinçler yağla güzelce kaplansın.
  • Son olarak, sıcak tavuk veya sebze suyunu ekleyin ve karıştırın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyu çekene kadar kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
  • Pilavın üzerine ekstra badem serperek ve isteğe bağlı olarak doğranmış maydanoz veya taze nane ekleyerek servis yapın.

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