Bademli iç pilav tarifi: Saray mutfağından sofralarınıza...
Ana yemek menülerinde en doyurucu ve lezzet dolu alternatiflerinden olan bademli iç pilav, lezzetiyle adeta sofralara şölen havası katıyor. En lezzetli ve pratik yöntemiyle deneyebilceğiniz o tarif...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:18Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:18
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
25 dakika
Porsiyon :
400 kcal
MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
2 su bardağı tavuk veya sebze suyu (tavuk suyu daha zengin bir lezzet verir)
250 gram kuşbaşı et (tavuk, dana veya hindi eti tercih edebilirsiniz)
1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
1/2 su bardağı doğranmış badem
1/4 su bardağı doğranmış kuru üzüm (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı tuz
1/4 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Eti, tuz ve karabiberle marine edin. Marine süresi olarak 10-15 dakika bekletmek lezzet açısından faydalı olacaktır.
Ayrı bir tencerede tereyağını veya zeytinyağını eritin. Ardından etleri ekleyin ve hafifçe kavurun. Etler renk değiştirip suyunu salana kadar pişirin.
Eritilen yağa bademleri ekleyin ve hafifçe kavurun, bademler altın rengini alana kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Eğer kuru üzüm kullanacaksanız, onları da ekleyip birkaç saniye daha karıştırarak kavurun.
Yıkanmış pirinci bademlere ve etlere ekleyin. Tuz ve karabiberi de serpin. Karışımı birkaç dakika daha kavurun, pirinçler yağla güzelce kaplansın.
Son olarak, sıcak tavuk veya sebze suyunu ekleyin ve karıştırın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyu çekene kadar kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Pilavın üzerine ekstra badem serperek ve isteğe bağlı olarak doğranmış maydanoz veya taze nane ekleyerek servis yapın.