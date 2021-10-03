Fırında kıymalı makarna tarifi: Fırında kıymalı makarna nasıl yapılır?

Aslında makarna hepimizin yapımını çok kolay olarak düşündüğümüz bir yemek olsa da birbirinden farklı bir sürü pişirme tekniği bulunan ve her seferinde farklı lezzetleri ortaya çıkan bir yemektir. Hem tek başına tüketilip hem de çeşitlendirerek yiyebiliriz. Fırında kıymalı makarna nasıl yapılır diye baktığımızda aslında yemeğin oldukça kolay ve pratik olduğunu göreceksiniz. Sonuçta hem evimizde rahatlıkla bulunacak malzemelerle yapılan hem de oldukça lezzetli bir tarif. Her yemekte olduğu gibi aslında fırında kıymalı makarna tarifinde de internette birbirinden farklı birden çok tarife rastlasak da hem tüm malzemeleri barındıran hem de kolay yapılışı ile sizi cezbedecek bir tarif vereceğiz size.

Çubuk makarnanızı kaynamış suya atıp kırmadan haşlamaya başlayınız. Makarnanız haşlanırken kıymalı harcı hazırlayın.

Soğanı, sarımsağı ve yemeklik doğranmış biberleri sıvı yağ konmuş tavaya koyup kavurun.

Soğan, sarımsak ve biber renk değiştirince üzerine kıymayı ekleyip kavurmaya devam edin.

Domatesleri rendeleyip tavaya ekleyin. Üzerine salça, tuz ve istediğiniz baharatları ekleyin ve tüm malzemelerin pişmesini ve kavrulmasını sağlayın.

Haşlanan makarnanızı süzdükten sonra orta boy borcama yarısını koyun.

Yarısını koyduğunuz makarnanın üzerine harcın yarısını ekleyin.

Makarnanın kalanını da ekleyip yine üstüne de kıymalı sosun kalanını ekleyin.

Her şey pişmiş olduğu için en üste rendelediğiniz kaşarı peyniri de ekleyip 200 derecelik fırında kaşar peynir kızarana kadar pişirin.

Kaşar peynirin üstü kızarınca fırından alın ve sıcak servis edin.