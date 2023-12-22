Fırında makarna tarifi: peynir ile mükemmel uyumu

Makarna severlerin bayılarak tüketeceği bu tarifte peynir ile makarnın birleşimi ile harika bir tat elde edebilirsiniz. Yapımı oldukça kolay olmasına karşın yemeklerin yanında bir eşlikçi olabileceği gibi ana öğün olarak da tüketilebilecek fırında makarnayı bir yiyen bir daha yemek isteyecek.
Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:07Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 09:07
6 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
400 kcal
MALZEMELER
500 gram makarna
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
2 su bardağı süt
2 su bardağı krema
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
Tuz, karabiber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Makarnayı tuzlu suda paketin üzerindeki talimatlara göre haşlayın. Makarnaları tamamen pişirip süzün.
Bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kısık ateşte karıştırarak kavurun.
Ardından sütü ve kremayı ekleyin. Sürekli karıştırarak sosu koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Tuz ve karabiber ekleyerek karıştırın.
Haşlanmış makarnayı sosun içine ekleyip iyice karıştırın.
Makarnayı fırın kabına alın. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, peynir iyice eriyene ve üzeri kızarana kadar pişirin (yaklaşık 20-25 dakika).
Fırından çıkan sıcak fırın makarnayı, üzerine isteğe bağlı olarak taze doğranmış maydanoz veya fesleğen gibi otlarla süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!