Kuskus tarifi: Her yemeğin yanında ideal bir eşlikçi

MALZEMELER
- 2 su bardağı kuskus
- 2 su bardağı su veya tavuk/büyükbaş eti suyu
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Tuz (isteğe bağlı)
AŞÇININ NOTU
Kuskusu taze sebzeler, et yemekleri veya salatalarla birlikte servis edebilirsiniz. Ayrıca, damak zevkinize göre baharatlar veya otlar ekleyerek lezzetini zenginleştirebilirsiniz.
YAPILIŞI
- Bir tencerede suyu (veya et suyunu) kaynatın.
- Kaynamış suyu ocaktan alın ve kuskusun üzerine dökün. Bir spatula veya tahta kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
- Tencerenin kapağını kapatın ve kuskusu şişmesi için 5-10 dakika kadar bekletin.
- Ardından tane tane olması için kuskusu bir çatal veya kaşık yardımıyla havalandırarak karıştırın.
- Sıvı yağı ekleyin ve tekrar karıştırarak kuskusu gevşetin.
- İsteğe bağlı olarak tuz ekleyebilir ve tekrar karıştırabilirsiniz.
- Kuskusunuz servise hazır. Afiyet olsun!