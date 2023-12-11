Kuskus tarifi: Her yemeğin yanında ideal bir eşlikçi

Yemeklerin yanında pilav ve makarna yemekten sıkılanlar için kuskus harika bir seçenek olabilir. Yapımı oldukça kolay olan kuskusu damak zevkinize göre baharatlandırmanız da mümkün. Ek olarak kuskusu içerisine farklı malzemeler ekleyerek ara öğün ya da salata olarak da tüketebilirsiniz. İşte hem pratik hem de lezzetli kuskus tarifi...

Giriş Tarihi: 11.12.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 09:33
  • 2 Kişilik
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • 100 Gram : 120 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı kuskus
  • 2 su bardağı su veya tavuk/büyükbaş eti suyu
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz (isteğe bağlı)

AŞÇININ NOTU

Kuskusu taze sebzeler, et yemekleri veya salatalarla birlikte servis edebilirsiniz. Ayrıca, damak zevkinize göre baharatlar veya otlar ekleyerek lezzetini zenginleştirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. Bir tencerede suyu (veya et suyunu) kaynatın.
  2. Kaynamış suyu ocaktan alın ve kuskusun üzerine dökün. Bir spatula veya tahta kaşık yardımıyla hafifçe karıştırın.
  3. Tencerenin kapağını kapatın ve kuskusu şişmesi için 5-10 dakika kadar bekletin.
  4. Ardından tane tane olması için kuskusu bir çatal veya kaşık yardımıyla havalandırarak karıştırın.
  5. Sıvı yağı ekleyin ve tekrar karıştırarak kuskusu gevşetin.
  6. İsteğe bağlı olarak tuz ekleyebilir ve tekrar karıştırabilirsiniz.
  7. Kuskusunuz servise hazır. Afiyet olsun!

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