Lezzetiyle mest edecek! Kremalı Alfredo makarna tarifi

📋 Malzemeler

Makarna İçin:

1 paket Fettuccine veya Tagliatelle makarna

Haşlamak için bol su ve tuz

Tavuk İçin:

400 gr tavuk göğsü (kuşbaşı veya şerit doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kekik

Krema Sosu İçin:

1 kutu sıvı krema (200 ml)

1 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak (ince kıyılmış veya ezilmiş)

1 çay bardağı rendelenmiş parmesan (veya kaliteli bir eski kaşar)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Üzeri İçin:

Bir avuç içi kadar taze fesleğen (görseldeki gibi hem bütün hem de ince kıyılmış olarak)

🍳 Yapılışı

1. Makarnayı Haşlayın

Geniş bir tencereye bol su koyup kaynatın ve tuz ekleyin. Makarnaları paket üzerindeki süreden 1-2 dakika daha az haşlayın (çünkü sosun içinde de pişecek).

💡 En Önemli Püf Noktası: Makarnayı süzmeden önce haşlama suyundan 1 su bardağı kenara ayırın. Makarnayı süzün ama asla soğuk sudan geçirmeyin.

2. Tavukları Soteleyin

Görseldeki gibi geniş ve derin bir tavaya zeytinyağını alın. Tavukları ekleyip yüksek ateşte suyunu salıp çekene ve hafif altın sarısı renk alana kadar soteleyin. Tuz, karabiber ve kekik ekleyip karıştırın, ardından tavukları bir tabağa alın.

3. Efsane Kremalı Sosu Hazırlayın

Tavukları aldığınız aynı tavaya (lezzeti içinde kalsın diye) tereyağını ekleyin. Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 30 saniye kavurun (yakmamaya dikkat edin). Ardından sıvı kremayı tavaya dökün ve altını kısarak 1-2 dakika tıkırdatın.

4. Her Şeyi Birleştirin

Kremaya rendelenmiş peyniri, tuzu, karabiberi ve kenara ayırdığınız tavukları ekleyip peynir eriyene kadar karıştırın. Hemen ardından haşladığınız makarnaları sosun içine aktarın.

5. Sosu Bağlayın ve Servis Edin

Makarna ve sosu iyice harmanlayın. Eğer sos size çok koyu gelirse, kenara ayırdığınız makarna haşlama suyundan azar azar ekleyerek sosun kıvamını görseldeki gibi pürüzsüz ve akışkan hale getirin. 1 dakika kadar bu şekilde pişirip ocaktan alın.