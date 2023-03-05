Makarnanın en lezzetli hali: Fesleğen soslu parmesanlı makarna

Maakrna severler için aşırı pratik ve son derece leziz bir tarifimiz var. Akşam yemek hazırlamaya vaktiniz yoksa fesleğen soslu makarna tarifini deneyebilirsiniz. İşte hem göze hem de damağa hitap eden tarifin detayları...

Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:53
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

Bir paket makarna (penne)
150 gram taze fesleğen
200 ml krema
1/2 su bardağı zeytinyağı
5 yemek kaşığı parmesan peyniri

AŞÇININ NOTU

Fesleğeniniz yoksa onun yerine reyhan kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

İlk olarak bir robot içinde fesleğeni ve zeytinyağını çekin ve pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.
Tencereye makarna suyu koyun ve su kaynayınca içine makarnayı ilave edin.
Kaynar suda makarnaları 15 dakika haşlayın.
Bir tavayı ocakta ısıtın. Üzerine fesleğenli yağ karışımını ekleyin. Yağ ısınınce, krema ve parmesan peynirini de tavaya koyup malzemeleri karıştırın.
Karışımın içine haşlanmış makarnayı süzün ve ekleyin. 2 dakika boyunca makarna ve sos karışımını pişirin.
Afiyet olsun...

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA