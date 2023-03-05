Makarnanın en lezzetli hali: Fesleğen soslu parmesanlı makarna





İlk olarak bir robot içinde fesleğeni ve zeytinyağını çekin ve pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.Tencereye makarna suyu koyun ve su kaynayınca içine makarnayı ilave edin.Kaynar suda makarnaları 15 dakika haşlayın.Bir tavayı ocakta ısıtın. Üzerine fesleğenli yağ karışımını ekleyin. Yağ ısınınce, krema ve parmesan peynirini de tavaya koyup malzemeleri karıştırın.Karışımın içine haşlanmış makarnayı süzün ve ekleyin. 2 dakika boyunca makarna ve sos karışımını pişirin.Afiyet olsun...