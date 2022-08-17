Makarnanın en lezzetli hali: Tam kıvamında Fettucini Alfredo makarna tarifi
Makarnanın her halini birçoğumuz çok seviyoruzdur. Peki eşsiz kremasıyla ve yanında mantar ile harmanlanmasıyla, bu lezzeti hiç denediniz mi? Makarnayı şaha taşıyan bu tarifi denemeyen kalmasın. Tabak tabak yiyeceğiniz bu makarna, ağzınızda adeta bir şölen yaratacak... İşte tam kıvamında fettucini alfredo makarna tarifi...
Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:21Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:23
4 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
25 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
530 kcal
MALZEMELER
1/4 demet fesleğen
1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
1 çay kaşığı tuz
1 paket fettucine makarna
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
200 gram mantar
300 gram tavuk göğsü
3 diş sarımsak
1 su bardağı krema
YAPILIŞI
İlk olarak makarnanın sosu için; geniş bir tavada tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.
Ardından, dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyin ve soteleyin.
Tavukları ve sarımsakları güzelce doğradıktan sonra içine atın. Ve sotelemeye devam edin.
1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi de ilave edin.
Ardından 1 su bardağı krema, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri ve bir avuç doğranmış taze fesleğeni de ekleyin ve güzelce karıştırdıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.
Ayrı bir tencerede suyu haşlayın ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve makarnayı ekleyip 7 dakika kadar haşlamaya bırakın.
Sonra haşlanan makarnayı güzelce süzün ve sosu ilave edin. Güzelce karıştırın.