Makarnanın en lezzetli hali: Tam kıvamında Fettucini Alfredo makarna tarifi

Makarnanın her halini birçoğumuz çok seviyoruzdur. Peki eşsiz kremasıyla ve yanında mantar ile harmanlanmasıyla, bu lezzeti hiç denediniz mi? Makarnayı şaha taşıyan bu tarifi denemeyen kalmasın. Tabak tabak yiyeceğiniz bu makarna, ağzınızda adeta bir şölen yaratacak... İşte tam kıvamında fettucini alfredo makarna tarifi...

Giriş Tarihi: 17.08.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 09:23
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 530 kcal

MALZEMELER

  • 1/4 demet fesleğen
  • 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • 1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket fettucine makarna
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 200 gram mantar
  • 300 gram tavuk göğsü
  • 3 diş sarımsak
  • 1 su bardağı krema

YAPILIŞI

  1. İlk olarak makarnanın sosu için; geniş bir tavada tereyağı ve zeytinyağını kızdırın.
  2. Ardından, dilimlenmiş mantarları tavaya ekleyin ve soteleyin.
  3. Tavukları ve sarımsakları güzelce doğradıktan sonra içine atın. Ve sotelemeye devam edin.
  4. 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiberi de ilave edin.
  5. Ardından 1 su bardağı krema, yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri ve bir avuç doğranmış taze fesleğeni de ekleyin ve güzelce karıştırdıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakın.
  6. Ayrı bir tencerede suyu haşlayın ve içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve makarnayı ekleyip 7 dakika kadar haşlamaya bırakın.
  7. Sonra haşlanan makarnayı güzelce süzün ve sosu ilave edin. Güzelce karıştırın.
  8. İşte makarnamız servise hazır. Herkese afiyet olsun!

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kayserili uzmanlar sucuğun püf noktalarını SABAH'a anlattı

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

SON DAKİKA SON DAKİKA