Menünüzün en lezzetlisi olacak! Kıymalı arpa şehriye pilavı tarifi

1,5 su bardağı arpa şehriye
200 - 250 gram dana kıyma
2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya çok küçük doğranmış)
1 adet orta boy kuru soğan
2 adet sivri biber veya çarliston biber
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı domates veya biber salçası (isteğe bağlı, rengini güçlendirmek için)
3 su bardağı sıcak su (et veya tavuk suyu kullanırsanız çok daha lezzetli olur)
Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkinize göre)
Üzeri için: İnce kıyılmış bir tutam maydanoz
Ön Hazırlık: Soğanı yemeklik, ince ince doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp küçük küçük kesin. Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin.
Kıymayı Kavurun: Geniş ve yayvan bir pilav tenceresine sıvı yağı alın. Üzerine kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp tekrar çekene kadar orta ateşte güzelce kavurun.
Sebzeleri Ekleyin: Kavrulan kıymanın üzerine doğradığınız soğanları ve biberleri ilave edin. Soğanlar pembeleşip yumuşayana kadar sotelemeye devam edin.
Salça ve Domatesi İlave Edin: Tereyağını ve kullanacaksanız salçayı ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun. Ardından rendelenmiş domatesleri tencereye alın. Domatesler hafifçe yumuşayıp sos kıvamına gelene kadar pişirin.
Şehriyeleri Kavurun: Arpa şehriyeleri tencereye ilave edin. Şehriyelerin lezzeti çekmesi ve ezilmemesi için tüm malzemelerle birlikte 2-3 dakika kadar kavurun.
Suyu ve Baharatları Verin: Sıcak suyu, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyip tencereyi şöyle bir tur karıştırın.
Pişirin: Tencerenin kapağını kapatın. Önce kaynayana kadar orta ateşte tutun, kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısık konuma getirin. Şehriyeler suyunu tamamen çekene kadar kapağını açmadan pişirin (yaklaşık 12-15 dakika).
Demlemeye Bırakın: Pilav suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatın. Tencerenin kapağını açıp araya bir kağıt havlu serin ve kapağı tekrar kapatın. Bu şekilde en az 10-15 dakika demlenmeye bırakın.
Servis Önerisi: Demlenen pilavınızı ezmeden, dıştan içe doğru tahta bir kaşıkla nazikçe harmanlayın. Tabaklara aldıktan sonra üzerine ince kıyılmış taze maydanoz serpiştirerek sıcak sıcak servis yapın. Yanında serin bir cacık veya ev yoğurdu ile harika bir uyum yakalar. Afiyet olsun!