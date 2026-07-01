Menünüzün en lezzetlisi olacak! Kıymalı arpa şehriye pilavı tarifi

Üzeri için: İnce kıyılmış bir tutam maydanoz

3 su bardağı sıcak su (et veya tavuk suyu kullanırsanız çok daha lezzetli olur)

1 tatlı kaşığı domates veya biber salçası (isteğe bağlı, rengini güçlendirmek için)

2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya çok küçük doğranmış)

Ön Hazırlık: Soğanı yemeklik, ince ince doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp küçük küçük kesin. Domateslerin kabuklarını soyup rendeleyin.

Kıymayı Kavurun: Geniş ve yayvan bir pilav tenceresine sıvı yağı alın. Üzerine kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp tekrar çekene kadar orta ateşte güzelce kavurun.

Sebzeleri Ekleyin: Kavrulan kıymanın üzerine doğradığınız soğanları ve biberleri ilave edin. Soğanlar pembeleşip yumuşayana kadar sotelemeye devam edin.

Salça ve Domatesi İlave Edin: Tereyağını ve kullanacaksanız salçayı ekleyip salçanın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun. Ardından rendelenmiş domatesleri tencereye alın. Domatesler hafifçe yumuşayıp sos kıvamına gelene kadar pişirin.

Şehriyeleri Kavurun: Arpa şehriyeleri tencereye ilave edin. Şehriyelerin lezzeti çekmesi ve ezilmemesi için tüm malzemelerle birlikte 2-3 dakika kadar kavurun.

Suyu ve Baharatları Verin: Sıcak suyu, tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyip tencereyi şöyle bir tur karıştırın.

Pişirin: Tencerenin kapağını kapatın. Önce kaynayana kadar orta ateşte tutun, kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını en kısık konuma getirin. Şehriyeler suyunu tamamen çekene kadar kapağını açmadan pişirin (yaklaşık 12-15 dakika).