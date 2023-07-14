Nohutlu bulgur pilavı tarifi: Hem lezzet hem şifa deposu
Dakikalar içinde hazır doyurucu bir menünün en lezzetli seçeneklerinden bulgur pilavı, nohutla bir araya geldiğinde hem lif oranı yüksek hem de faydalı bir içeriğe sahip hale geliyor. Yanına sulu bir yemekle birlikte menülerinizin vazgeçilmezlerinden olabilir. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:06Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:06
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
5 dakika
Porsiyon :
250 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
1 su bardağı bulgur
Yarım su bardağı nohut (daha önceden ıslatılmış ve haşlanmış)
Yarım su bardağı şehriye
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan (ince doğranmış)
2 su bardağı tavuk veya sebze suyu
Tuz (isteğe bağlı)
Karabiber (isteğe bağlı)
Pul biber (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
İlk olarak bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısıtın. İnce doğranmış soğanı ekleyip kavurun, yumuşayana kadar soteleyin.
Soğanlar pembeleştiğinde şehriyeleri ekleyin ve hafifçe renk alana kadar kavurun.
Ardından bulguru ekleyin ve biraz daha kavurun, tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağlayın.
Haşlanmış nohutları ve tuzunu ekleyin, karıştırın.
Tavuk veya sebze suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pilav suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
Pişme süresi tamamlandığında tencerenin altını kapatın ve pilavın dinlenmesi için 5 dakika kadar bekletin.
Ardından pilavı karıştırarak servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine karabiber ve pul biber ekleyebilirsiniz.
Nohutlu şehriyeli bulgur pilavı sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir. Yanında yoğurt, salata veya et yemekleri ile birlikte sunabilirsiniz. Afiyet olsun!