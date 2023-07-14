Nohutlu bulgur pilavı tarifi: Hem lezzet hem şifa deposu

Dakikalar içinde hazır doyurucu bir menünün en lezzetli seçeneklerinden bulgur pilavı, nohutla bir araya geldiğinde hem lif oranı yüksek hem de faydalı bir içeriğe sahip hale geliyor. Yanına sulu bir yemekle birlikte menülerinizin vazgeçilmezlerinden olabilir. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 10:06
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 5 dakika
  • Porsiyon : 250 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 1 su bardağı bulgur
  • Yarım su bardağı nohut (daha önceden ıslatılmış ve haşlanmış)
  • Yarım su bardağı şehriye
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 adet soğan (ince doğranmış)
  • 2 su bardağı tavuk veya sebze suyu
  • Tuz (isteğe bağlı)
  • Karabiber (isteğe bağlı)
  • Pul biber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • İlk olarak bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısıtın. İnce doğranmış soğanı ekleyip kavurun, yumuşayana kadar soteleyin.
  • Soğanlar pembeleştiğinde şehriyeleri ekleyin ve hafifçe renk alana kadar kavurun.
  • Ardından bulguru ekleyin ve biraz daha kavurun, tüm malzemelerin birbirine karışmasını sağlayın.
  • Haşlanmış nohutları ve tuzunu ekleyin, karıştırın.
  • Tavuk veya sebze suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın.
  • Kaynadıktan sonra altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pilav suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
  • Pişme süresi tamamlandığında tencerenin altını kapatın ve pilavın dinlenmesi için 5 dakika kadar bekletin.
  • Ardından pilavı karıştırarak servis yapın. İsteğe bağlı olarak üzerine karabiber ve pul biber ekleyebilirsiniz.
  • Nohutlu şehriyeli bulgur pilavı sıcak veya soğuk olarak servis edilebilir. Yanında yoğurt, salata veya et yemekleri ile birlikte sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

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