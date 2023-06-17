Yeşil mercimekli bulgur pilavı tarifi: Ana yemek kadar doyurucu

Yeşil mercimek, hem protein deposu olması, hem de lezzetiyle birlikte en doyurucu besinlerin başında geliyor. Yemeğinden pilavına birbirinden farklı formunu tüketebileceğiniz bu besini, bulgurla bir araya getirerek oldukça lezzetli bir menü oluşturabilirsiniz. İşte tam kıvamında yeşil mercimekli bulgur pilavı tarifi...

Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 09:26
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 20 dakika Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 244 kcal

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı bulgur
  • 1 su bardağı yeşil mercimek
  • 3 su bardağı su (mercimeği haşlamak için)
  • 1 adet büyük kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Sıcak su (bulgurların üzerini biraz geçecek kadar)

YAPILIŞI

  1. Yeşil mercimek, 3 bardak su ile hafif haşlanır (kaynamaya başlayınca, altı kısık olarak 5 dakika).
  2. Tereyağı ve sıvı yağ karıştırılır, ince doğranmış soğan eklenip biraz pembeleştirilir.
  3. Bulgur ve tuz eklenip, karıştırılır.
  4. Üzerine kaynattığımız mercimekleri suyu ile birlikte (suyunu hiç süzmeyin) ekleyip, karıştıralım.
  5. Suyu üzerine 1 parmak çıkacak kadar ekleyelim ve orta ateşte suyu çekene kadar pişirelim.
  6. Dinlendirip servis edelim.

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