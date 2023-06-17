Yeşil mercimekli bulgur pilavı tarifi: Ana yemek kadar doyurucu
Yeşil mercimek, hem protein deposu olması, hem de lezzetiyle birlikte en doyurucu besinlerin başında geliyor. Yemeğinden pilavına birbirinden farklı formunu tüketebileceğiniz bu besini, bulgurla bir araya getirerek oldukça lezzetli bir menü oluşturabilirsiniz. İşte tam kıvamında yeşil mercimekli bulgur pilavı tarifi...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:26Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 09:26
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
244 kcal
MALZEMELER
1,5 su bardağı bulgur
1 su bardağı yeşil mercimek
3 su bardağı su (mercimeği haşlamak için)
1 adet büyük kuru soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Sıcak su (bulgurların üzerini biraz geçecek kadar)
YAPILIŞI
Yeşil mercimek, 3 bardak su ile hafif haşlanır (kaynamaya başlayınca, altı kısık olarak 5 dakika).
Tereyağı ve sıvı yağ karıştırılır, ince doğranmış soğan eklenip biraz pembeleştirilir.
Bulgur ve tuz eklenip, karıştırılır.
Üzerine kaynattığımız mercimekleri suyu ile birlikte (suyunu hiç süzmeyin) ekleyip, karıştıralım.
Suyu üzerine 1 parmak çıkacak kadar ekleyelim ve orta ateşte suyu çekene kadar pişirelim.