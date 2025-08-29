Bir dilimi tatlı krizini bitiriyor: Çikolatalı kirazlı yaş pasta tarifi

MALZEMELER
KEK İÇİN:
3 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı sıvı yağ
1/2 su bardağı süt
1 su bardağı un
1/2 su bardağı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
VANİLYALI PUDİNG İÇİN:
2 su bardağı süt
1/2 su bardağı toz şeker
1 paket vanilyalı puding tozu (yaklaşık 40-50 gr)
ÜZERİ İÇİN:
200 gr bitter çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı krema
1 su bardağı ekşi kiraz (taze veya konserve, süzülmüş)
YAPILIŞI
1. KEKİN YAPIMI:
Fırını 180°C'ye ısıtın.
Yumurtaları ve şekeri mikserle 3-4 dakika çırpın.
Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.
Un, kakao, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma ekleyin. Hafifçe spatula ile karıştırın.
Yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbına dökün.
Önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirin (kürdan testiyle kontrol edin).
2. VANİLYALI PUDİNG:
Puding tozunu ve şekeri 1 su bardağı sütle iyice karıştırın.
Kalan sütü tencereye alıp kaynamaya yakın ısıtın.
Süt kaynamadan önce puding karışımını ekleyin ve sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Ocaktan alıp biraz soğumasını bekleyin.
3. PASTANIN YAPIMI:
Pişen keki soğuduktan sonra dikdörtgen bir kaba alın.
Üzerine vanilyalı pudingi dökün ve spatula ile yayın.
Kirazları pudingin üzerine eşit şekilde yerleştirin.
4. ÇİKOLATA SOSU:
Çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada eritip tereyağı veya kremayla karıştırın.
Eriyen çikolatayı kirazların üzerine dökün ve her yere yayılmasını sağlayın.
Tatlıyı buzdolabında en az 1 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun!