Hafifliğin zirvesi: Fırında kıymalı patlıcan rulo

🛒 Malzeme Listesi

Patlıcan Hazırlığı İçin:

2 adet büyük boy bostan patlıcan

Fırçayla sürmek için bir miktar zeytinyağı

İç Harcın Kalbi:

600 g az yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan (Rendelenip suyu sıkılmış)

Çeyrek demet taze maydanoz (İnce kıyılmış)

Baharatlar: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı pul biber, yarımşar çay kaşığı kimyon ve karabiber.

O Meşhur Sos:

1 yemek kaşığı domates salçası + 1 tatlı kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı nar ekşisi (Lezzet sırrımız burada!)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

👩‍🍳 Adım Adım Hazırlanışı

1. Patlıcanları "Ehlileştirme"

Bostan patlıcanlarını boyuna, ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde dilimleyin. Acısını atması için tuzlu su dolu bir kapta yaklaşık 15-20 dakika dinlendirin. Sonra onları güzelce kurulayın; çünkü patlıcanın en büyük düşmanı fazla nemdir!

2. Ön Pişirme (Kızartmaya Elveda!)

Fırın tepsisine dizdiğiniz patlıcan dilimlerinin her iki yüzüne fırça yardımıyla hafifçe yağ sürün. Önceden ısıtılmış 190°C fırında (varsa 3D veya fanlı ayarda) yaklaşık 15 dakika pişirin. Amaç onları tamamen pişirmek değil, kolayca rulo yapılabilecek esnekliğe getirmek.

3. Lezzetli İç Harç

Kıyma, suyu sıkılmış soğan rendesi, incecik kıyılmış maydanoz ve tüm baharatları bir kapta buluşturun. Malzemeler birbiriyle iyice özdeşleşene kadar yaklaşık 4-5 dakika yoğurun.

4. Rulo Operasyonu

Fırından çıkan ve hafifçe soğuyan patlıcan dilimlerinin bir ucuna hazırladığınız kıymalı harçtan bir parça koyun ve çok sıkı olmayacak şekilde sarın. Hazırladığınız ruloları fırın kabına yan yana dizin.

5. Final ve Sos

Sos malzemelerini küçük bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın ve patlıcanların üzerine gezdirin. Fırın kağıdını musluğun altında ıslatıp suyunu sıkın ve kabın üzerini sıkıca kapatın. Bu yöntem, yemeğin kurumadan, kendi buharıyla lokum gibi pişmesini sağlar.

6. Pişirme Süresi

Kapaklı Pişirme: 180°C fırında (alt-üst ayar) 30 dakika .

Kızarma Aşaması: 30 dakikanın sonunda kağıdı üzerinden alın ve patlıcanların üzeri hafifçe renk alana kadar 10 dakika daha pişirin.

💡 Püf Noktaları & Tavsiyeler