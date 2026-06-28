İç harcı tam kıvamında, pişince dağılmayan nefis biber dolması tarifi

MALZEMELER

Dolma için

12 adet dolmalık yeşil biber

1 su bardağı pirinç

2 adet orta boy kuru soğan

3 adet orta boy domates (2'si iç harca, 1'i kapak için)

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Yarım çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım demet maydanoz

Pişirmek için

1,5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Pirinci bol suyla yıkayın ve süzün.

Soğanları yemeklik doğrayın. Zeytinyağında yumuşayana kadar kavurun.

Dolmalık fıstığı ekleyip birkaç dakika kavurun. Ardından salçayı ilave edin.

Pirinci ekleyerek 2-3 dakika kavurun.

Küp doğranmış domatesleri, kuş üzümünü, tuzu ve baharatları ekleyin.

Yaklaşık yarım su bardağı sıcak su ilave ederek pirinç suyu çekene kadar pişirin.

Ocağı kapatıp ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve karıştırın.

Biberlerin sap kısmını kapak olacak şekilde kesin, çekirdeklerini temizleyin.

Hazırladığınız harcı biberlerin içine, pişerken şişeceği için üçte ikisini dolduracak şekilde yerleştirin.

Domates dilimleriyle ağızlarını kapatın ve tencereye dik şekilde dizin.

Üzerine sıcak su ve zeytinyağını gezdirin.

Kısık ateşte kapağı kapalı olarak 45-50 dakika pişirin.

Ocağı kapattıktan sonra 15-20 dakika dinlendirin.

PÜF NOKTALARI

Pirinci önceden çok fazla haşlamayın; hafif diri kalması dolmanın dağılmasını önler.

İç harcı biberlere sıkıştırmadan doldurun. Pirinç pişerken hacmi artacaktır.

Kuş üzümünü 10 dakika ılık suda bekletirseniz daha yumuşak olur.

Pişirme suyuna birkaç damla limon suyu eklemek lezzeti dengeler.

Zeytinyağlı biber dolmasını bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra servis etmek aromasını güçlendirir.

SERVİS ÖNERİSİ

Biber dolmasını oda sıcaklığında veya soğuk olarak; üzerine biraz zeytinyağı gezdirip ince kıyılmış dereotu ve limon dilimleri eşliğinde servis edebilirsiniz. Yanında süzme yoğurt veya cacık da harika bir eşlikçi olacaktır.