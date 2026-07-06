Yaz sofralarının yeni gözdesi: Tam ölçülü sandal sefası tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy sakız kabağı

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

2 adet yeşil biber

250 gram kıyma (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Pul biber

Maydanoz

Üzeri için

Rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kabakları uzunlamasına ikiye kesin ve içlerini kaşık yardımıyla oyun.

Oyduğunuz kabakları kaynar suda 3-4 dakika haşlayıp süzün.

Soğanı ve sarımsağı zeytinyağında kavurun.

Kıyma kullanıyorsanız ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Doğranmış biber, domates, salça ve baharatları ilave ederek birkaç dakika daha pişirin.

İnce kıyılmış maydanozu ekleyip ocaktan alın.

Kabakların içini hazırladığınız harçla doldurun.

Fırın kabına dizip tabanına yarım çay bardağı sıcak su ekleyin.

180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

İsterseniz son 5 dakikada üzerine kaşar peyniri serpip kızartın. Afiyet olsun!

PÜF NOKTASI

Kabakları çok fazla haşlamayın. Hafif diri kalmaları, fırında dağılmalarını önler.