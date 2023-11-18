Babagannuş tarifi: Lezzetinden vazgeçemeyeceksiniz

Babagannuş, Orta Doğu mutfağına ait köklü bir mezedir ve özellikle Türk, Arap ve Levanten mutfaklarında sıkça tüketilen bir lezzeti, kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte o mükemmel tarifin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:06Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:06
MALZEMELER
2 adet közlenmiş patlıcan
3 adet közlenmiş kırmızı biber
2 diş sarımsak
Yarım limonun suyu
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
2 dal taze soğan (isteğe bağlı)
Yarım demet taze maydanoz
YAPILIŞI
Közlenmiş patlıcan ve biberleri soyun. Kabuklarını iyice temizleyerek püre haline getirin.
Geniş bir kase içinde patlıcan püresini, biber püresini, ezilmiş sarımsakları, limon suyunu ve zeytinyağını karıştırın.
Karışıma tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kimyon ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın.
İnce doğranmış taze soğan ve ince kıyılmış maydanozu karışıma ekleyin. Hafifçe karıştırarak servis tabağına alın.
Buzdolabında en az yarım saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.