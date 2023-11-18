Babagannuş tarifi: Lezzetinden vazgeçemeyeceksiniz

Babagannuş, Orta Doğu mutfağına ait köklü bir mezedir ve özellikle Türk, Arap ve Levanten mutfaklarında sıkça tüketilen bir lezzeti, kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte o mükemmel tarifin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:06

MALZEMELER

  • 2 adet közlenmiş patlıcan
  • 3 adet közlenmiş kırmızı biber
  • 2 diş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Yarım çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)
  • 2 dal taze soğan (isteğe bağlı)
  • Yarım demet taze maydanoz

YAPILIŞI

  • Közlenmiş patlıcan ve biberleri soyun. Kabuklarını iyice temizleyerek püre haline getirin.
  • Geniş bir kase içinde patlıcan püresini, biber püresini, ezilmiş sarımsakları, limon suyunu ve zeytinyağını karıştırın.
  • Karışıma tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kimyon ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar karıştırın.
  • İnce doğranmış taze soğan ve ince kıyılmış maydanozu karışıma ekleyin. Hafifçe karıştırarak servis tabağına alın.
  • Buzdolabında en az yarım saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA