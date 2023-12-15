Beş çaylarının vazgeçilmesi: Tam kıvamında mercimek köftesi tarifi

Beş çaylarının vazgeçilmezi mercimek köftesi tarifini bir de bu şekilde deneyin! Mercimek köftesi, oldukça lezzetli bir öğündür ancak püf noktası tam kıvamında olmasıdır. Fazla sulu veya katı olduğunda lezzeti kaçar. İşte tam kıvamında mercimek köftesi tarifi...

Giriş Tarihi: 15.12.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.12.2023 10:23
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 2 su bardağı ince bulgur
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 3 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay bardağı su (gerektiğinde eklemek için)

YAPILIŞI

Mercimeği yıkayıp süzün. Bir tencerede mercimeği üzerini geçecek kadar su ile haşlayın. Mercimek iyice yumuşayana kadar pişirin.

Soğanı ince ince doğrayın ve sıvı yağda pembeleşene kadar kavurun.

Haşlanmış mercimekleri süzün ve bir kaba alın. Üzerine ince bulguru, kavrulmuş soğanı, biber salçasını, tuzu, karabiberi ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Elinizle yoğurarak malzemelerin birbirine iyice karışmasını sağlayın.

Yavaş yavaş sıcak su ekleyerek karışımı yoğurun. Su eklemeye devam ederek karışımı yoğurun ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurma işlemine devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil vererek servis tabağına alın. İsteğe bağlı olarak üzerine nar ekşisi dökerek veya limon sıkarak servis edebilirsiniz.

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