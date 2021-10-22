Çiğ Köfte Tarifi, Yapılışı Ve Malzemeleri - Evde Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

AŞÇININ NOTU

Çiğ köfte yapımında bulgur ve malzemelerin iyice yoğrulması ve yoğun bir kıvam elde edilmesi gerekir. Kolay çiğ köfte yapmak isteyenler ise yoğurma işlemini robotta gerçekleştirebilir. Robotto yapılan çiğ köfte tarifi tüm malzemelerin tek seferde karıştırılmasıyla daha hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanır. Eğer kısa sürede yoğurmadan evde çiğ köfte yapmak isterseniz mutfak robotunu kullanabilirsiniz. Yoğurma işlemiyle çiğ köfte yapmak isterseniz, çiğ köfte tepsisine ihtiyacınız olacaktır. Bu özel tepsinin alt kısmındaki çıkıntılar yoğurma sırasında bulgur ve malzemelerin birbirine karışmasını sağlar. Evde çiğ köfte yapımında kullanılan malzemeler klasik çiğ köfte yapımında kullanılan malzemeler ile birebirdir. Ancak yoğurma sırasında etin pişmesi çok önemlidir. Bu yüzden evde yapılan çiğ köftelerde etsiz çiğ köfte yapmayı tercih edebilirsiniz.