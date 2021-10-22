Çiğ Köfte Tarifi, Yapılışı Ve Malzemeleri - Evde Çiğ Köfte Nasıl Yapılır?

MALZEMELER
- İnce bulgur (2 su bardağı)
- 200 ml sıcak su
- 2 kaşık domates salçası ya da biber salçası
- İsteğe göre pul biber, isot, toz biber
- Sarımsak
- Yarım su bardağı yağ ( Sıvı yağ ya da zeytinyağı)
- Nar ekşisi
- Tuz
- Soğan
- Kimyon
- Karabiber
AŞÇININ NOTU
Çiğ köfte yapımında bulgur ve malzemelerin iyice yoğrulması ve yoğun bir kıvam elde edilmesi gerekir. Kolay çiğ köfte yapmak isteyenler ise yoğurma işlemini robotta gerçekleştirebilir. Robotto yapılan çiğ köfte tarifi tüm malzemelerin tek seferde karıştırılmasıyla daha hızlı ve pratik bir şekilde hazırlanır.
Eğer kısa sürede yoğurmadan evde çiğ köfte yapmak isterseniz mutfak robotunu kullanabilirsiniz. Yoğurma işlemiyle çiğ köfte yapmak isterseniz, çiğ köfte tepsisine ihtiyacınız olacaktır. Bu özel tepsinin alt kısmındaki çıkıntılar yoğurma sırasında bulgur ve malzemelerin birbirine karışmasını sağlar. Evde çiğ köfte yapımında kullanılan malzemeler klasik çiğ köfte yapımında kullanılan malzemeler ile birebirdir. Ancak yoğurma sırasında etin pişmesi çok önemlidir. Bu yüzden evde yapılan çiğ köftelerde etsiz çiğ köfte yapmayı tercih edebilirsiniz.
YAPILIŞI
- Çiğ köfte ince bulgur ile yapılmalıdır. S
- ıcak su ile ıslatılan bulgur 10 dakika kadar bekletilir.
- Şişen bulgur ilk olarak sarımsak ve soğan ile bir süre yoğurulur.
- Ardından kullanılan diğer malzemeler de eklenir.
- Yoğurmaya başlamadan önce domates ve bir kalıp buzda bulgurun içine konulur ve yoğurulur.
- Çiğ köfte yapılışı sırasında tüm malzemelerin yumuşaması ve iç içe geçerek kıvam almasına dikkat edilmelidir.
- İstenilen kıvama geldikten sonra da yeşillik, nar ekşisi ve limon ile servis edilir.