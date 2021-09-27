Erişte salatası tarifi: Erişte salatası nasıl yapılır?

Kolay, hızlı ve doyurucu salatalar; en çok araştırılan salata tarifleri arasında yer almaktadır. Bu salatalardan severek tüketeceğiniz bir tarifi sizler için hazırladık. Hem doyurucu hem de sağlıklı bir salata tarifi olan erişte salatası, içerisindeki sebzeler ile yerken de keyif almanızı sağlayacak. İşte hem akşam yemeklerinde hem de ara öğünlerde tüketebileceğiniz erişte salatası tarifi...

Giriş Tarihi: 27.09.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 15:54
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika

MALZEMELER

Klasik erişte salatası için malzemeler:

  • 2 bardak erişte
  • 5 kaşık sıvı yağ
  • 2 bardak kaynar su
  • İsteğe göre kornişon turşu
  • Közlenmiş biber
  • Konserve mısır
  • Taze soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Limon suyu
  • Zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber

Yoğurtlu erişte salatası için malzemeler:

  • 1 su bardağı erişte
  • 2 su bardağı su
  • Kornişon turşu
  • Yoğurt
  • Sarımsak
  • Kırmızı biber
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

YAPILIŞI

  • Erişte salatasının yapımı için ilk olarak suyu kaynatın.
  • Diğer bir tencere ise sıvı yağı koyun ve erişteleri rengi koyulaşana kadar kavurun.
  • Kavrulan eriştenin üzerine kaynayan suyu ekleyin. Tuzu da ekleyerek suyunu çekmesini bekleyin.
  • Kısık ateşte pişen erişteleri bir kaba alarak soğutun.
  • Erişte salatasının diğer malzemeleri için turşuyu, köz biberi, taze soğanı, maydanozu doğrayın.
  • Derin bir kabın içerisine doğradığınız malzemeleri ve konserve mısırı da ekleyin. Ardından soğuyan erişteleri malzemeler ile karıştırın.
  • Karıştırdığınız malzemelerin üzerine zeytinyağı, limon ve karabiberi dökün.
  • Tüm malzemeler karıştıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.

Erişte salatası yapımı farklı tarifleri de deneyebilirsiniz. İşte keyifle tüketeceğiniz yoğurtlu erişte salatası tarifi:

  • Eriştenizi sıvı yağ ile tencerede kavurun. Kızarıncaya kadar kavurduğunuz eriştelerinizin üzerine kaynattığınız 2 bardak suyu ve tuzu ekleyin.
  • Erişteler tüm suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin ve suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatın.
  • Pişen erişteyi soğumak için kenara alın.
  • Erişte salatasının sosu için turşunuzu ve biberlerinizi küçük parçalar halinde doğrayın.
  • Ardından sarımsaklarınızı ya rendeleyin ya da ezin.
  • Sarımsakları yoğurdun içine koyun ve zeytinyağı ile karıştırın. Tuzu ve karabiberi de ekleyerek salatanın sosunu hazırlayın.
  • Daha önce pişirdiğiniz ve soğumaya bıraktığınız eriştelerinizi, hazırladığınız yoğurt sosun içerisine ekleyin. Karıştırdıktan sonra tabaklara koyarak servis edebilirsiniz.
  • Yoğurtlu erişte salatasının içerisine arzuya göre mısır, havuç ve bezelye de koyabilirsiniz. Salatanın lezzetlendirilmesi sizlerin damak zevkine göre değişiklik gösterir.
  • İsterseniz erişteyi kavurmadan direkt olarak makarna usulü haşlayarak süzdükten sonra da kullanabilirsiniz.

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