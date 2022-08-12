Hem hafif hem de lezzetli tam bir yaz yemeği: Makarna salatası tarifi
Sıcakların bastırmasıyla yiyecek seçimlerimiz de değişiklik gösteriyor. Ağır ve yağlı yemekler yerini hafif ve lezzetli tatlara bırakıyor. Soğuk olarak tüketebileceğiniz bu tarif hem bir atıştırmalık hem de öğün yerine tüketilebiliyor. Severek tüketeceğiniz makarna salatası, isteğinize göre değiştirebileceğiniz malzemeleri sayesinde damak zevkinize göre hazırlanabilir.
Giriş Tarihi: 12.08.2022 08:59Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 08:59
4 Kişilik
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
13 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
334 kcal
MALZEMELER
1 paket makarna
1 su bardağı konserve haşlanmış garnitür
6 adet kornişon turşu
Çeyrek demet dereotu
Yarım su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı mayonez
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
AŞÇININ NOTU
Malzemeleri dilediğiniz gibi çoğaltıp azaltabilirsiniz.
YAPILIŞI
Bir tencere içerisine 1 litre suyu, zeytinyağını ve bir tutam tuz koyun. Ardından kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra içerisine makarnayı atıp 10 dakika boyunca haşlayın.
Pişen makarnayı süzdünten sonra kenara alıp soğumaya bırakın.
Salatanın sosu için yoğurtları ve mayonezi bir kabın içerisinde güzelce karıştırın.
Büyük bir kasenin içerisine makarnayı, salata sosunu, garnitürü, doğranmış kornişon turşuyu ve ince kıyılmış dereotunu ilave edip karıştırın.