Hem şifa hem lezzet deposu! Enginar salatası tarifi

Malzemeler

4-5 adet enginar çanağı

1 adet orta boy közlenmiş kırmızı kapya biber (küp doğranmış)

1 çay bardağı haşlanmış mısır

3-4 dal taze soğan (ince kıyılmış)

Yarım demet dereotu (ince kıyılmış)

Yarım demet maydanoz (ince kıyılmış)

Yarım çay bardağı ceviz içi (iri kıyılmış, isteğe bağlı)

Sosu İçin:

4-5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet taze sıkılmış limonun suyu

1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı, sosa harika bir doku verir)

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı

Enginarları Haşlayın: Enginar çanaklarını kararmamaları için limonlu suda yıkayın. Ardından küçük bir tencereye alın, üzerini geçecek kadar su, yarım limonun suyu ve bir çimdik tuz ekleyerek çatalla batırdığınızda yumuşayana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) haşlayın. Çok fazla eritmemeye özen gösterin, hafif dişe dokunur kalmalı.

Soğutun ve Doğrayın: Haşlanan enginarları sudan çıkarıp soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra küp küp doğrayın.

Yeşillikleri Hazırlayın: Taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın. Közlenmiş kapya biberi de enginarlarla uyumlu olacak şekilde küp küp kesin.

Malzemeleri Birleştirin: Derin bir salata kasesine doğradığınız enginarları, yeşillikleri, köz biberi ve mısırı ekleyip hafifçe harmanlayın.

Sosu Hazırlayın ve Servis Edin: Küçük bir kavanozda veya kasede zeytinyağı, limon suyu, tuz ve kullanacaksanız hardalı iyice çırpın. Sosu salatanın üzerine gezdirip malzemeleri ezmeden nazikçe karıştırın.

Üzerini iri kıyılmış ceviz içiyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

💡 Püf Noktası

Eğer enginarın o kendine has çiğ ve taze tadını seviyorsanız, enginarları haşlamadan, çiğden çok ince (mandolin rende yardımıyla) dilimleyerek de bu salatayı yapabilirsiniz. Çiğden yapacaksanız doğradıktan sonra limon suyu ve zeytinyağı ile 10 dakika kadar marine etmeniz yeterli olacaktır.