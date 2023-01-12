Humus tarifi: En lezzetlisini hazırlamanız için püf noktalarıyla
Humus, Doğu Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Her ne kadar az malzemeyle yapılsa da doğru kıvam ve lezzeti bulmak, sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktasıyla en lezzetli humusu hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 08:41Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 08:41
4-6 Kişilik
Ev YapımıVejetaryenGlutensiz
Akşam YemeğiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
266 kcal
MALZEMELER
3 su bardağı haşlanmış nohut
1/3 su bardağı tahin
1 limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu
1 çay kaşığı tuz
2 diş sarımsak
1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
Üzeri için:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Kırmızı biber
Sumak
YAPILIŞI
İlk olarak haşlanmış nohutların kabuklarını soyun. Ardından nohutlarımızı rondoya alalım ve üzerine limon suyu, tahin, sarımsak, kimyon ve tuzu ekleyerek karıştırın.
Tüm malzemeler birbiri ile özdeşleştikten sonra rondonun kapağını açın. Eğer humusun istediğiniz kıvamda değilse su ilavesi yaparak ayarlayabilirsiniz.
Hazırladığımız humusu servis tabağına aldıktan sonra şekil verebilirsiniz.
Ardından süslemek için ortasına haşlanmış nohut ve kırmızı biberle renklendirdiğimiz zeytinyağından gezdirelim.
Son olarak sumak ve ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin!