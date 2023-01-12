Humus tarifi: En lezzetlisini hazırlamanız için püf noktalarıyla

Humus, Doğu Akdeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri. Her ne kadar az malzemeyle yapılsa da doğru kıvam ve lezzeti bulmak, sanıldığı kadar kolay olmayabiliyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken birkaç püf noktasıyla en lezzetli humusu hazırlayabilirsiniz. İşte o tarif...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 08:41
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı Vejetaryen Glutensiz
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 266 kcal

MALZEMELER

  • 3 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1/3 su bardağı tahin
  • 1 limonun suyu veya 2-3 yemek kaşığı hazır limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 diş sarımsak
  • 1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Üzeri için:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Kırmızı biber
  • Sumak

YAPILIŞI

  1. İlk olarak haşlanmış nohutların kabuklarını soyun. Ardından nohutlarımızı rondoya alalım ve üzerine limon suyu, tahin, sarımsak, kimyon ve tuzu ekleyerek karıştırın.
  2. Tüm malzemeler birbiri ile özdeşleştikten sonra rondonun kapağını açın. Eğer humusun istediğiniz kıvamda değilse su ilavesi yaparak ayarlayabilirsiniz.
  3. Hazırladığımız humusu servis tabağına aldıktan sonra şekil verebilirsiniz.
  4. Ardından süslemek için ortasına haşlanmış nohut ve kırmızı biberle renklendirdiğimiz zeytinyağından gezdirelim.
  5. Son olarak sumak ve ince kıyılmış maydanoz serperek servis edin!

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