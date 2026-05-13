Lezzetiyle kendine aşık ediyor! Tam kıvamında fava tarifi

📝 Malzemeler

2 su bardağı kuru sarı iç bakla

1 adet büyük boy kuru soğan

1/2 su bardağı sızma zeytinyağı (yarısı içine, yarısı üzerine)

1 yemek kaşığı toz şeker (püf noktasıdır)

1 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardağı sıcak su

Yarım limonun suyu

Üzeri için (Görseldeki gibi):

Kırmızı soğan (piyazlık doğranmış)

Taze dereotu

Sızma zeytinyağı

👨‍🍳 Hazırlanışı

Baklaları Hazırlayın: Kuru baklaları bol suyla yıkayın. Eğer vaktiniz varsa 1-2 saat ılık suda bekletmek daha hızlı pişmesini sağlar.

Soğanları Öldürün: Geniş bir tencereye zeytinyağının yarısını alın. Yemeklik doğradığınız soğanları hafifçe pembeleşene kadar kavurun. (Soğanların karamelize olmaması, sadece yumuşaması önemli).

Pişirme İşlemi: Yıkayıp süzdüğünüz baklaları tencereye ekleyin. Üzerine tuzu, şekeri ve limon suyunu ilave edin. Sıcak suyu da ekleyip kaynamaya bırakın.

Kıvam Alma: Baklalar tamamen yumuşayıp suyunun çoğunu çekene kadar (koyu bir çorba kıvamına gelene dek) kısık ateşte pişirin. Baklalar parmaklarınızın arasında eziliyorsa tamamdır.

Pürüzsüzleştirme: Tenceredeki karışımı el blenderından geçirin. Görseldeki o pürüzsüz dokuyu yakalamak için hiç pütür kalmadığından emin olun.

Kalıba Dökme: Kare dilimler elde etmek için, hafifçe suyla ıslattığınız dikdörtgen bir borcama veya kaba karışımı dökün. Oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletin.

Dinlendirme: Oda sıcaklığına gelen favayı buzdolabına kaldırın ve en az 4-5 saat (ideali bir gece) dinlendirin. Dinlendikçe tam dilimlenecek sertliğe ulaşacaktır.

✨ Servis Önerisi

Buzdolabından çıkardığınız favayı kare dilimler halinde kesin ve servis tabağına alın.

Üzerine görseldeki gibi bolca dereotu ve ince kıyılmış kırmızı soğan ekleyin.

Son dokunuş olarak üzerine kaliteli bir sızma zeytinyağı gezdirerek servis yapın.

Küçük bir ipucu: Favanın renginin daha parlak olması için pişerken içine yarım çay kaşığı zerdeçal ekleyebilirsiniz, ancak doğal bakla rengi her zaman en makbulüdür. Afiyet olsun!