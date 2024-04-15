Mısır mücveri tarifi: Bir kez yaptığınızda vazgeçemeyeceksiniz...
Mücver, Türk mutfağının sevilen bir lezzeti olup, genellikle kahvaltılarda, mezelerde veya ana yemek olarak tüketilir. Ancak mücverin kökeni sadece Türkiye'ye değil, genel olarak Orta Doğu ve Akdeniz mutfağına dayanmaktadır. Mısır mücveri ise, geleneksel mücver tariflerinden biridir ve Türk mutfağında özellikle yaz aylarında taze mısırın bol olduğu dönemlerde sıkça yapılır. Mısır, Türk mutfağında geniş bir kullanım alanına sahiptir ve mücver gibi pratik tariflerde kullanıldığında lezzetini artırır. İşte lezzet dolu o tarif...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 09:08Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 09:08
MALZEMELER
2 su bardağı mısır taneleri
1 orta boy rendelenmiş havuç
1 küçük rendelenmiş soğan
2 adet yumurta
1/4 su bardağı un
1/4 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1/4 su bardağı ince doğranmış taze maydanoz veya dereotu
1 diş rendelenmiş sarımsak (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz
Karabiber
Zeytinyağı
YAPILIŞI
Taze mısır tanelerini bir kabın içine alın ve üzerine rendelenmiş havuç, rendelenmiş soğan, ince doğranmış maydanoz veya dereotu, rendelenmiş sarımsak (isteğe bağlı) ve rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin. Karıştırın.
Başka bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine unu, kabartma tozunu, tuzu ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
Yumurta karışımını, mısır ve diğer malzemelerin bulunduğu kaba ekleyin. Tüm malzemeler iyice karışana kadar spatula veya kaşıkla karıştırın.
Tavaya biraz zeytinyağı ekleyin ve ısıtın.
Hazırladığınız mücver harcından kaşıkla alarak tavaya koyun ve hafifçe bastırarak düzleştirin. Tavaya sığacak kadar mücver harcını kullanarak işlemi tekrarlayın.
Mücverler altın rengi olana kadar her iki tarafını da kızartın. Kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün.
Sıcak veya ılık olarak servis yapın. İsteğe bağlı olarak yanında yoğurt veya sos ile servis edebilirsiniz.