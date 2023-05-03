Muhammara tarifi: Her lokmasında damak çatlatan lezzet
Ceviz ve biberin muhteşem uyumuyla sofralarda yerini muhammara, yoğun lezzetiyle en sevilen Ortadoğu lezzetlerinden biri. Özellikle Doğu Akdeniz mutfağından ortaya çıkan bu tarif, kahvaltılardan yemek davetlerine kadar birçok sofrayı süslüyor. Üstelik pratik yapımıyla dakikalar içinde hazır hale geliyor. İşte tek seferde kıvamını tutturabileceğiniz o tarif...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 08:49Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 08:49
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiKahvaltı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
996 kcal
MALZEMELER
400 gram közlenmiş biber
2 – 3 diş sarımsak
75 gram ceviz içi (1 çay bardağı)
100 gram zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı toz kimyon
1 tatlı kaşığı toz tatlı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım çay bardağı zeytinyağ
1 çay bardağı galeta unu yada ekmek içi (40g)
YAPILIŞI
Karıştırma kabına tüm malzemeleri aldıktan sonra iyice karıştırın.
Ardından yeterli kapasiteye sahip bir mutfak robotundan özdeşleşene kadar geçirin.
Üzerine kırılmış ceviz maydanoz ve zeytinyağ ekleyip servis edin.