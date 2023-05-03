Muhammara tarifi: Her lokmasında damak çatlatan lezzet

Ceviz ve biberin muhteşem uyumuyla sofralarda yerini muhammara, yoğun lezzetiyle en sevilen Ortadoğu lezzetlerinden biri. Özellikle Doğu Akdeniz mutfağından ortaya çıkan bu tarif, kahvaltılardan yemek davetlerine kadar birçok sofrayı süslüyor. Üstelik pratik yapımıyla dakikalar içinde hazır hale geliyor. İşte tek seferde kıvamını tutturabileceğiniz o tarif...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 08:49
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Kahvaltı
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 15 dakika
  • Porsiyon : 996 kcal

MALZEMELER

  • 400 gram közlenmiş biber
  • 2 – 3 diş sarımsak
  • 75 gram ceviz içi (1 çay bardağı)
  • 100 gram zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı toz kimyon
  • 1 tatlı kaşığı toz tatlı kırmızı biber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Yarım çay bardağı zeytinyağ
  • 1 çay bardağı galeta unu yada ekmek içi (40g)

YAPILIŞI

  1. Karıştırma kabına tüm malzemeleri aldıktan sonra iyice karıştırın.
  2. Ardından yeterli kapasiteye sahip bir mutfak robotundan özdeşleşene kadar geçirin.
  3. Üzerine kırılmış ceviz maydanoz ve zeytinyağ ekleyip servis edin.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA