Salatada fark yaratan bir lezzet! Kruton eşliğinde tavuklu sezar salata tarifi
Sadece 10 dakikada hazır! Enfes lezzeti ve doyuruculuğu ile gönüllerde taht kuran bu salatanın tadına doyamayacaksınız. Dillere destan olan bu sezar salata; sevdikleriniz ile beraber daha da lezzetli hale gelecek...
Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:22Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:24
1 Kişilik
DiyetEv Yapımı
Akşam YemeğiAnneler GünüBabalar GünüEv PartisiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
10 dakika
Kase :
45 kcal
MALZEMELER
1 adet tavuk göğsü
Yarım çay bardağı zeytinyağı
2-3 adet çeri domates
1 adet marul
1 çorba kaşığı hardal
1 çorba kaşığı mayonez
1 çorba kaşığı soya sosu
1/2 adet limon suyu
2 çorba kaşığı toz parmesan peyniri
1 diş sarımsak
Karabiber
Tuz
Kızarmış ekmek küpleri
YAPILIŞI
Salatanın sosu için; soya sosu, hardal, mayonez, sarımsak, parmesan peyniri, karabiber ve tuzu bir kaba ekleyip güzelce karıştırın.
Zeytinyağını azar azar ekleyin.
Sonra tavuk göğsünü yıkayıp, suyunun süzülmesini bekliyoruz.
Tavuklara, karabiber ve tuz serpiştirip, zeytinyağlı tavada kızartmaya alıyoruz.
Ardından tavuk kızarırken, güzelce marulları doğrayın. Doğramadan önce güzelce yıkayın ve kurulayın.
Hazırladığımız sosu, marulun üzerinde gezdiriyoruz. Sonra elimiz ile harmanlıyoruz.
Salatanın üzerine krutonları yerleştirip, parmesan peyniri serpiyoruz.
Son olarak ise; kızarttığımız tavukları jülyen doğrayıp üzerine koyuyoruz.