Salatada fark yaratan bir lezzet! Kruton eşliğinde tavuklu sezar salata tarifi

Sadece 10 dakikada hazır! Enfes lezzeti ve doyuruculuğu ile gönüllerde taht kuran bu salatanın tadına doyamayacaksınız. Dillere destan olan bu sezar salata; sevdikleriniz ile beraber daha da lezzetli hale gelecek...

Giriş Tarihi: 12.04.2022 09:22 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 09:24
  • 1 Kişilik
  • Diyet Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Kase : 45 kcal

MALZEMELER

  • 1 adet tavuk göğsü
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 2-3 adet çeri domates
  • 1 adet marul
  • 1 çorba kaşığı hardal
  • 1 çorba kaşığı mayonez
  • 1 çorba kaşığı soya sosu
  • 1/2 adet limon suyu
  • 2 çorba kaşığı toz parmesan peyniri
  • 1 diş sarımsak
  • Karabiber
  • Tuz
  • Kızarmış ekmek küpleri

YAPILIŞI

  1. Salatanın sosu için; soya sosu, hardal, mayonez, sarımsak, parmesan peyniri, karabiber ve tuzu bir kaba ekleyip güzelce karıştırın.
  2. Zeytinyağını azar azar ekleyin.
  3. Sonra tavuk göğsünü yıkayıp, suyunun süzülmesini bekliyoruz.
  4. Tavuklara, karabiber ve tuz serpiştirip, zeytinyağlı tavada kızartmaya alıyoruz.
  5. Ardından tavuk kızarırken, güzelce marulları doğrayın. Doğramadan önce güzelce yıkayın ve kurulayın.
  6. Hazırladığımız sosu, marulun üzerinde gezdiriyoruz. Sonra elimiz ile harmanlıyoruz.
  7. Salatanın üzerine krutonları yerleştirip, parmesan peyniri serpiyoruz.
  8. Son olarak ise; kızarttığımız tavukları jülyen doğrayıp üzerine koyuyoruz.
  9. Salatamız servise hazır! Herkese afiyet olsun.

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