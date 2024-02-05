Ton balıklı makarna salatası: Hem hafif hem de lezzetli
Hafif ancak doyurucu, lezzetli ancak sağlıklı bir seçenek arıyorsanız, bu tarif tam da aradığınız şey olabilir. İhtiyacınız olan enerjiyi size sağlarken, lezzetli malzemelerin uyumuyla damaklarınıza şölen yaşatacak. Hazırlığı sadece birkaç dakika süren bu tarifle, yemek yapma sürecini keyifli bir deneyime dönüştürebilir ve her lokmanın tadını çıkarabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 05.02.2024 09:29Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 09:29
3 Kişilik
Ev Yapımı
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
12 dakika
Hazırlama
15 dakika
Porsiyon :
450 kcal
MALZEMELER
Malzemeler:
250 gram makarna
1 kutu konserve ton balığı
1 su bardağı haşlanmış mısır
1/2 su bardağı siyah zeytin
1/2 su bardağı doğranmış cherry domates
1/4 su bardağı doğranmış taze soğan
1/4 su bardağı ince doğranmış taze maydanoz
Sos İçin:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 limonun suyu
Tuz ve karabiber
YAPILIŞI
Makarnayı tuzlu suda paket üzerindeki talimatlara göre haşlayın, süzün ve soğumaya bırakın.
Bir salata kabında ton balığını, haşlanmış mısırı, siyah zeytinleri, cherry domatesleri, taze soğanı ve taze maydanozu karıştırın.
Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.
Haşlanmış ve soğumuş makarnayı diğer malzemelerle karıştırın.
Hazırladığınız sosu ekleyip iyice karıştırın.
Servis yapmadan önce buzdolabında bir süre dinlendirerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!