Batata Harra tarifi: "Lübnan usulü patates"

Orta Doğu mutfağına ait bir meze tafrifi olan batata harra, özellikle Lübnan mutfağından türemiş bir lezzet. Bu yemek, baharatlı ve acılı patatesin birleşiminden meydana geliyor ve ismi de Arapça. "Batata" patates anlamına gelirken, "harra" kelimesi baharatlı veya acılı anlamına geliyor. Bu farklı lezzeti kolayca hazırlayarak sofralarınıza taşıyabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 21.01.2024 09:40Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 09:43
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
20 dakika
Hazırlama
20 dakika
Porsiyon :
247 kcal
MALZEMELER
4 büyük patates, küp şeklinde doğranmış
1/4 su bardağı sıvı yağ (tercihen zeytinyağı)
4 diş sarımsak, ince doğranmış
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı, acı seviyesine göre ayarlanabilir)
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yarım çay kaşığı kimyon
Tuz ve karabiber (damak zevkine göre)
YAPILIŞI
Patatesleri küp şeklinde doğrayın ve iyice yıkayın. Daha sonra bir tencerede tuzlu suda haşlayın. Patatesler haşlandıktan sonra suyu süzüp kenara alın.
Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. İnce doğranmış sarımsakları ekleyin ve sarımsaklar hafifçe kavrulana kadar karıştırın.
Kavrulmuş sarımsaklara haşlanmış patatesleri ekleyin. Patateslerin her tarafının yağla kaplanmasını sağlamak için karıştırın.
Pul biber, kırmızı toz biber, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin. Karışımı dikkatlice karıştırarak patateslere iyice yayılmasını sağlayın.
Patatesler altın rengini alana kadar orta ateşte kızartın. Sık sık karıştırarak eşit şekilde pişmelerini sağlayın.
Batata Harra servise hazır! Sıcak olarak servis yapabilir ve üzerine taze doğranmış kişniş veya maydanoz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!