Bebek mücveri tarifi: Bebekler için ek gıda mücver nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Mücver tarifinde kullanılan yumurtayı bebeğiniz 1 yaşından küçükse sadece sarısını kullanmanız gerekmektedir. Mücveri kızartacağınız yağı mümkün olduğu kadar zeytinyağı olarak seçin. Mücver için kullandığınız sebzeleri iyice yıkamaya özen gösterin. Mücverin yanında ev yoğurdu, komposto ya da meyve suyu vermeniz bebeğinizin yutmasını kolaylaştıracaktır. Mücveri ılık ya da oda ısısında yedirmeye özen göstermeniz önemlidir. Mücveri kızartmak değil de pişirmek isterseniz yağlı kağıt üstüne dizebilir, önceden ısıtılmış 150 derece fırında yarım saat pişirebilirsiniz.