Bebek mücveri tarifi: Bebekler için ek gıda mücver nasıl yapılır?

Yumurta ya da sebze yemeyen bebekler için sebze yemelerini sağlayacak yollardan biri de bebek mücveridir. Hem lezzetli hem doyurucu olması nedeniyle her öğünde yedirilebilir. Yumuşak olduğu için bebeklerin çiğneyip yutması açısından da kolaydır. 9. aydan itibaren ek gıda olarak verilebilen bebek mücveri nasıl yapılır? İşte sağlıklı ve lezzetli bebek mücveri tarifleri…

Giriş Tarihi: 11.10.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 08:52
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 6 dakika

MALZEMELER

  • 1 yemek kaşığı lor peyniri
  • 1 adet yumurta
  • 1 küçük boy kabak
  • 1 küçük boy havuç
  • 1 küçük boy patates
  • Yarım su bardağı tam buğday unu
  • Kızartmak için tavanın tabanını kaplayacak kadar az zeytinyağı

AŞÇININ NOTU

Mücver tarifinde kullanılan yumurtayı bebeğiniz 1 yaşından küçükse sadece sarısını kullanmanız gerekmektedir. Mücveri kızartacağınız yağı mümkün olduğu kadar zeytinyağı olarak seçin. Mücver için kullandığınız sebzeleri iyice yıkamaya özen gösterin. Mücverin yanında ev yoğurdu, komposto ya da meyve suyu vermeniz bebeğinizin yutmasını kolaylaştıracaktır. Mücveri ılık ya da oda ısısında yedirmeye özen göstermeniz önemlidir. Mücveri kızartmak değil de pişirmek isterseniz yağlı kağıt üstüne dizebilir, önceden ısıtılmış 150 derece fırında yarım saat pişirebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Kabak, havuç ve patatesin kabuklarını soyup rendeleyin.
  • Rendelediğiniz sebzelerin suyunu sıkın ve suyu atın.
  • Diğer malzemeleri de suyunu sıktığınız sebzelerin içine ekleyerek iyice karıştırın.
  • Bu harçtan tatlı kaşığı yardımıyla aldığınız kısımları azcık zeytinyağı döktüğünüz tavada kızartın. Afiyet olsun.

Not: Soğanlı bebek mücveri için patatesi çıkarıp soğan koyabilir, sadece peynirli yapmak içinse patates ve havucu çıkartabilirsiniz.

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