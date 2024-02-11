Diyetinizin vazgeçilmezi olacak: Kinoa kısırı tarifi

Kinoayı bol suyla yıkayıp süzün.

Bir tencereye kinoayı ve suyu ekleyin, kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve kinoa suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan kinoayı bir kaseye alın. Üzerine rendelenmiş salatalık, doğranmış domates, ince doğranmış kırmızı soğan, doğranmış maydanoz ve nane ekleyin.

Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.

Servis yapmadan önce biraz dinlendirip soğumasını sağlayın.

Soğuyan kinoa kısırını servis tabağına alıp üzerini isteğe bağlı olarak süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!