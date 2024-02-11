Diyetinizin vazgeçilmezi olacak: Kinoa kısırı tarifi

Diyet menüsü çeşitlendirirken hem sağlıklı hem lezzetli seçeneklerden faydalanmak diyet motivasyonunu artırıyor. İşte diyetteyken de tüketebileceğiniz gerçek kısırı aratmayan en leziz kinoa kısırı tarifi...

Giriş Tarihi: 11.02.2024 11:33 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 11:33
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kinoa
  • 2 su bardağı su
  • 1 büyük boy salatalık (rendelenmiş)
  • 2 orta boy domates (küp küp doğranmış)
  • 1 büyük boy kırmızı soğan (ince doğranmış)
  • 1/2 demet taze maydanoz (ince kıyılmış)
  • 1/2 demet taze nane (ince kıyılmış)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Kinoayı bol suyla yıkayıp süzün.

Bir tencereye kinoayı ve suyu ekleyin, kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve kinoa suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Piştikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan kinoayı bir kaseye alın. Üzerine rendelenmiş salatalık, doğranmış domates, ince doğranmış kırmızı soğan, doğranmış maydanoz ve nane ekleyin.

Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.

Servis yapmadan önce biraz dinlendirip soğumasını sağlayın.

Soğuyan kinoa kısırını servis tabağına alıp üzerini isteğe bağlı olarak süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

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