Evde köz biber konservesi yapmanın 5 püf noktası: Hiç kimse bu yöntemi vermiyor!

Malzemeler
Biberleri yıkayın ve sap kısımlarını temizleyin.
Biberleri bütün olarak veya ikiye kesip çekirdeklerini çıkarabilirsiniz.
Fırında közleme: Fırını 200–220°C'ye ısıtın. Biberleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve 25–30 dakika közleyin. Arada çevirin ki her tarafı eşit közlensin.
Ocakta közleme: Biberleri doğrudan ocak üzerinde veya mangalda pişirin, kabukları tamamen kararmalı.
Közlenen biberleri hemen kapaklı bir kaba veya poşete koyun, 10 dakika bekletin. Bu buhar, kabukların kolayca soyulmasını sağlar.
Soğuduktan sonra kabuklarını, çekirdeklerini ve zarlarını çıkarın.
Biberleri iri iri doğrayın veya bütün bırakın.
Sarımsakları dilimleyip biberlerin arasına serpebilirsiniz.
Kavanozları kaynar suda 5–10 dakika sterilize edin.
Kavanozlara biberleri sıkıca yerleştirin, üzerine tuz serpin ve yağ ekleyin (isterseniz az miktarda sirke de ekleyebilirsiniz).
Kavanoz kapağını sıkıca kapatın.
Kaynar su dolu tencerede kavanozları 10–15 dakika kaynatmak, uzun süre saklamayı sağlar.
Ters çevirip soğumaya bırakın. Kavanoz soğuduktan sonra vakumlanmış olacaktır.