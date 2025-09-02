Evde köz biber konservesi yapmanın 5 püf noktası: Hiç kimse bu yöntemi vermiyor!

Marketten aldığınız kavanoz biberleri bir kenara bırakın! Bu tarifle, evde hazırlayacağınız köz biber konserveleri hem inanılmaz lezzetli olacak hem de hiçbir katkı maddesi içermeyecek. Üstelik, birkaç basit püf noktasını uyguladığınızda, biberleriniz senelerce bozulmadan tazeliğini koruyacak. Evde herkesin hayran kalacağı bu yöntemi denemek için hazır mısınız?

YAPILIŞI

Malzemeler

  • 2 kg kırmızı biber (tatlı biber tercih edilir)
  • 1 yemek kaşığı tuz (her kavanoz için)
  • 2–3 diş sarımsak (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı zeytinyağı veya ayçiçek yağı
  • Sirke (isteğe bağlı, konserveyi daha uzun saklamak için)
  • Kavanoz ve kapak (sterilize edilmiş)

Hazırlık Aşamaları

1. Biberleri Hazırlama

Biberleri yıkayın ve sap kısımlarını temizleyin.

Biberleri bütün olarak veya ikiye kesip çekirdeklerini çıkarabilirsiniz.

2. Közleme

Fırında közleme: Fırını 200–220°C'ye ısıtın. Biberleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve 25–30 dakika közleyin. Arada çevirin ki her tarafı eşit közlensin.

Ocakta közleme: Biberleri doğrudan ocak üzerinde veya mangalda pişirin, kabukları tamamen kararmalı.

3. Kabuklarını Soyma

Közlenen biberleri hemen kapaklı bir kaba veya poşete koyun, 10 dakika bekletin. Bu buhar, kabukların kolayca soyulmasını sağlar.

Soğuduktan sonra kabuklarını, çekirdeklerini ve zarlarını çıkarın.

4. Biberleri Dilimleme

Biberleri iri iri doğrayın veya bütün bırakın.

Sarımsakları dilimleyip biberlerin arasına serpebilirsiniz.

5. Kavanozlama

Kavanozları kaynar suda 5–10 dakika sterilize edin.

Kavanozlara biberleri sıkıca yerleştirin, üzerine tuz serpin ve yağ ekleyin (isterseniz az miktarda sirke de ekleyebilirsiniz).

Kavanoz kapağını sıkıca kapatın.

6. Isıl İşlem

Kaynar su dolu tencerede kavanozları 10–15 dakika kaynatmak, uzun süre saklamayı sağlar.

Ters çevirip soğumaya bırakın. Kavanoz soğuduktan sonra vakumlanmış olacaktır.

Püf Noktaları

  1. Közleme önemli: Biberin tadı ve aroması közleme sırasında gelişir, kabuğu tamamen kararmalı.
  2. Buharda bekletme: Kabukların kolay soyulması için közledikten sonra mutlaka buharda bekletin.
  3. Sterilizasyon şart: Kavanoz ve kapaklar temiz ve kaynar suda steril olmalı, yoksa biber çabuk bozulur.
  4. Yağın önemi: Yağ, biberin lezzetini korur ve uzun süre dayanmasını sağlar.
  5. Sirke eklemek: Sirke eklerseniz kavanoz daha uzun dayanır ve biberler daha diri kalır.
  6. Ilıkken yağ eklemeyin: Biberler çok sıcakken yağa koyarsanız yağ taşabilir, kavanoz patlayabilir.

